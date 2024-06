A partir de las 15, los diputados nacionales comenzarán a debatir los pormenores de la sanción de los senadores a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

José Luis Espert, Jorge Mayoraz y Santiago Santurio serán los encargados de llevar adelante la presentación de los legisladores. El Gobierno aguarda un rápido tratamiento del proyecto impulsado por Javier Milei y Federico Sturzenegger, además del visto bueno al paquete fiscal.

Publicidad

El presidente de la Nación tiene entre ceja y ceja la ley de Medidas Fiscales, la cual contempla los cambios en Ganancias y Bienes Personales. Dicho debate podría surgir luego de las 18 de este mismo martes en el Congreso de la Nación.

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, aseguró sentirse “satisfecho” tras el diálogo con diputados y gobernadores dialoguistas de cara a la futura votación en el recinto parlamentario. “Los bloques con los que hemos trabajado en conjunto están apoyando la aprobación de la ley”, sostuvo.

El respaldo de diputados

Francos asegura que “Ganancias y Bienes Personales se van a aprobar” en Diputados, mientras que postuló una fundamental aprobación del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).

“Argentina es un país con enormes posibilidades en sus recursos naturales y humanos, no ha generado confianza porque ha defraudado permanentemente a los inversores internacionales, a los países e instituciones porque han cambiado las reglas de juego, no han cumplido, han defaulteado”, explicó.

Publicidad

El análisis de Guillermo Francos

“Estoy satisfecho con lo que hemos hecho como gobierno en nuestra relación con el Parlamento”, insistió el allegado al jefe de Estado en conversación con Todo Noticias (TN).

Por último, precisó y enalteció la labor del gobierno de Milei: “Los políticos no han estado a la altura de lo que conseguimos en 1983. No fue un tiempo perdido porque hemos ganado en institucionalidad, pero no hemos dado respuestas a los problemas de la gente”.