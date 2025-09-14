El pasado viernes 12 de septiembre, en la sede del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se llevó a cabo una reunión del Consejo de Acompañamiento como antesala de la segunda audiencia pública de revisión tarifaria que tendrá lugar el próximo martes 16 de septiembre, a partir de las 9 horas, en modalidad remota.

Durante el encuentro, participaron representantes de distintos sectores sociales, económicos e institucionales de San Juan, convocados con el objetivo de evaluar y ordenar las propuestas que serán presentadas en el marco de la revisión tarifaria del quinquenio 2025-2030. La diversidad de actores y la pluralidad de opiniones marcaron la jornada, que buscó fortalecer el proceso de discusión con una mirada amplia sobre las necesidades y desafíos del sistema eléctrico provincial.

La segunda de las cinco audiencias previstas para este proceso abordará el Plan de Inversiones y Modernización del Sistema Interconectado Provincial, que incluye proyectos destinados a mejorar la resiliencia del servicio y atender zonas especialmente vulnerables. También se analizarán iniciativas vinculadas al crecimiento “extra tendencial” de la demanda, así como la renovación de infraestructura clave para garantizar un suministro confiable y acorde a las nuevas exigencias.

El EPRE informó que la audiencia del martes será transmitida en vivo a través de su canal oficial de YouTube, y quienes deseen participar podrán hacerlo mediante la plataforma Zoom, con acceso disponible en el sitio web oficial del organismo (www.epresanjuan.gob.ar).