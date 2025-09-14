Publicidad
Publicidad

Provinciales > Audiencia pública

Este martes, el EPRE analzará tarifas eléctricas y plan de inversiones

El organismo provincial reunió a su Consejo de Acompañamiento para preparar la audiencia pública del martes 16 de septiembre, donde se debatirá el plan de inversiones y la modernización del sistema eléctrico para el período 2025-2030.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La audiencia del martes será transmitida en vivo a través de su canal oficial de YouTube. Foto: Gentileza.

El pasado viernes 12 de septiembre, en la sede del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se llevó a cabo una reunión del Consejo de Acompañamiento como antesala de la segunda audiencia pública de revisión tarifaria que tendrá lugar el próximo martes 16 de septiembre, a partir de las 9 horas, en modalidad remota.

Durante el encuentro, participaron representantes de distintos sectores sociales, económicos e institucionales de San Juan, convocados con el objetivo de evaluar y ordenar las propuestas que serán presentadas en el marco de la revisión tarifaria del quinquenio 2025-2030. La diversidad de actores y la pluralidad de opiniones marcaron la jornada, que buscó fortalecer el proceso de discusión con una mirada amplia sobre las necesidades y desafíos del sistema eléctrico provincial.

Publicidad

La segunda de las cinco audiencias previstas para este proceso abordará el Plan de Inversiones y Modernización del Sistema Interconectado Provincial, que incluye proyectos destinados a mejorar la resiliencia del servicio y atender zonas especialmente vulnerables. También se analizarán iniciativas vinculadas al crecimiento “extra tendencial” de la demanda, así como la renovación de infraestructura clave para garantizar un suministro confiable y acorde a las nuevas exigencias.

El EPRE informó que la audiencia del martes será transmitida en vivo a través de su canal oficial de YouTube, y quienes deseen participar podrán hacerlo mediante la plataforma Zoom, con acceso disponible en el sitio web oficial del organismo (www.epresanjuan.gob.ar).

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS