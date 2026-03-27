Eva de Dominici confirmó si será la villana de la nueva película de Superman

La actriz argentina Eva De Dominici, surgida de Chiquititas y con una carrera en ascenso en Hollywood, se refirió a las versiones que la sitúan en el universo de DC Comics.

Durante una entrevista en el streaming Luzu, Diego Leuco le consultó directamente sobre su posible participación en la franquicia: “Hay un rumor sobre tu próxima película y hablan de un universo muy enorme que es el de Superman. Dicen que puede ser que seas parte de la próxima peli de Superman. ¿Podés hablar de eso?“, a lo que la artista respondió rompiendo el silencio sobre su futuro profesional.

Tras trabajar recientemente en un rodaje con Mark Wahlberg, Eva elogió al director James Gunn y confesó que “James Gunn es un director con el que a mí me encantaría trabajar”. Asimismo, reveló que es “muy fan y en algún momento me encantaría interpretar a un superhéroe. Es uno de mis sueños” y cerró con un esperanzado “ojalá” ante la chance de sumarse al proyecto.

Los rumores en redes sociales como X sugieren que la argentina podría interpretar a la villana Máxima en la película titulada Man of Tomorrow, programada para estrenarse en 2027.

Este personaje es una alienígena y reina guerrera de Almerac que debutó en septiembre de 1989 en el número 645 de la serie Action Comics. Máxima, que cuenta con fuerza sobrehumana, poderes psíquicos, telepatía y telequinesis, ha sido tanto aliada como enemiga del héroe. Incluso, en diversas historietas, la relación amorosa entre Superman y ella ha sido el eje central de la historia.