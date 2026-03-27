Sábado 28 de Marzo
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Cultura > Bombazo

Eva de Dominici confirmó si será la villana de la nueva película de Superman

La artista argentina rompió el silencio sobre las versiones que la vinculan con el director de cine James Gunn.

POR REDACCIÓN

Hace 14 horas
Máxima es una reina guerrera proveniente del lejano planeta Almerac.

La actriz argentina Eva De Dominici, surgida de Chiquititas y con una carrera en ascenso en Hollywood, se refirió a las versiones que la sitúan en el universo de DC Comics.

Durante una entrevista en el streaming Luzu, Diego Leuco le consultó directamente sobre su posible participación en la franquicia: “Hay un rumor sobre tu próxima película y hablan de un universo muy enorme que es el de Superman. Dicen que puede ser que seas parte de la próxima peli de Superman. ¿Podés hablar de eso?“, a lo que la artista respondió rompiendo el silencio sobre su futuro profesional.

Tras trabajar recientemente en un rodaje con Mark Wahlberg, Eva elogió al director James Gunn y confesó que “James Gunn es un director con el que a mí me encantaría trabajar”. Asimismo, reveló que es “muy fan y en algún momento me encantaría interpretar a un superhéroe. Es uno de mis sueños” y cerró con un esperanzado “ojalá” ante la chance de sumarse al proyecto.

Los rumores en redes sociales como X sugieren que la argentina podría interpretar a la villana Máxima en la película titulada Man of Tomorrow, programada para estrenarse en 2027.

Este personaje es una alienígena y reina guerrera de Almerac que debutó en septiembre de 1989 en el número 645 de la serie Action Comics. Máxima, que cuenta con fuerza sobrehumana, poderes psíquicos, telepatía y telequinesis, ha sido tanto aliada como enemiga del héroe. Incluso, en diversas historietas, la relación amorosa entre Superman y ella ha sido el eje central de la historia.

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