Después de ocho años de relación, la actriz Eva De Dominici y el productor de Hollywood Eduardo Cruz habrían puesto punto final a su historia de amor. El productor es conocido por ser el hermano de la actriz Penélope Cruz.

El romance entre Eva y Eduardo Cruz comenzó en 2018. Desde entonces, la artista se había radicado en Los Ángeles para acompañar a su pareja, y un año después nació Cairo, el primer y único hijo de ambos. Aunque la relación parecía estable, el vínculo habría llegado a su fin, sorprendiendo al mundo del espectáculo.

Actualmente, Eva De Dominici se encuentra en Argentina. Al ser consultada por el programa LAM sobre su presente sentimental, la actriz evitó dar detalles y su respuesta llamó la atención. La artista dejó entrever la inesperada separación del padre de su hijo Cairo al declarar incómoda: “No quiero hablar de mi familia ahora”.

Enseguida, agregó: “Ay, perdón… después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos”. Esta declaración fue vista como la confirmación de la ruptura.

Si bien las causas exactas del distanciamiento no se especifican, a fines del año pasado (2024), De Dominici fue vinculada al cantante internacional Lenny Kravitz. Si bien su equipo de abogados se encargó rápidamente de desmentir los rumores y aclarar la relación entre ambos, este episodio habría generado tensión en la pareja y podría haber contribuido al distanciamiento final.