La experiencia artística única donde música, imagen y atmósfera se entrelazan para dar forma a un acontecimiento excepcional. A partir de este sábado 13 de marzo a las 18 hs. se desarrollará el café literario “Palabras de mujer”, un encuentro organizado por la Sociedad Argentina de Escritores que propone compartir una tarde de lecturas, homenajes y café. La actividad, que tendrá lugar en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias (Las Heras y 25 de Mayo) buscará celebrar la voz y la producción de lectoras y escritoras sanjuaninas, generando un espacio de intercambio y reflexión alrededor de la literatura.

La agenda cultural continuará con doble función de una experiencia única en el Teatro Sarmiento. A las 19 hs. se realizará “Candlelight, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, una combinación de música clásica con miles de velas, en un formato íntimo y sensorial.

La propuesta invita a redescubrir obras emblemáticas en escenarios especialmente ambientados. Ese mismo sábado 14, a las 21:30 hs. será el turno de “Candlelight, Tributo a Coldplay”, que mantiene el mismo formato inversivo, con versiones en clave clásica de los grandes éxitos de la banda británica. Las entradas están disponibles en feverup.com.

La Dirección de Bibliotecas Populares propone además, para este 14 de marzo a las 19 hs. se realizará la presentación del libro “Corazones intrépidos”, de la licenciada y magíster Dolores Molina. En esta obra, la autora reúne relatos que abordan historias de resiliencia, amor y fortaleza frente a la adversidad, proponiendo en cada texto una reflexión sobre la capacidad humana de sobreponerse a las dificultades y encontrar nuevas formas de seguir adelante. La entrada será libre y gratuita.

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Para concluir, el domingo a las 18 hs. llegará el espectáculo infantil “Guardiana K-POP”, en el marco de su tour latinoamericano. La propuesta combinará una historia original inspirada en el fenómeno global del K-Pop con coreografías de alto impacto con 12 artistas en escena, vestuarios llamativos, pantallas LED y efectos especiales. La función es apta para todo público, tiene una duración de 90 minutos. Las entradas se consiguen en entradaweb.com.ar.