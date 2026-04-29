Una joven de 20 años denunció penalmente a su profesor de boxeo del club Estudiantes de La Plata por abuso sexual. Según la presentación realizada ante la Justicia, los ataques habrían comenzado en 2021, cuando la víctima tenía 16 años y residía en un hogar de abrigo municipal, extendiéndose hasta el año pasado.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien ya ordenó las primeras medidas de investigación para esclarecer los hechos relatados.

De acuerdo a la denuncia, el entrenador aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con la joven para realizar los abusos. Estos episodios ocurrían tanto en el ámbito institucional como en el domicilio particular del acusado, donde también brindaba clases a otros deportistas. Uno de los hechos más graves descritos en el expediente detalla que, luego de una exhibición de boxeo en la Ciudad de Buenos Aires, el hombre habría trasladado a la joven contra su voluntad a un hotel de La Plata para someterla sexualmente.

La denunciante explicó que logró romper el silencio tras hablar con su psicóloga y una persona de confianza, quienes la impulsaron a recurrir a la Justicia. En diciembre pasado, al intentar finalizar la situación, el acusado habría manifestado que mantenían una supuesta relación amorosa, argumento que la joven rechazó de forma tajante.

Actualmente, la fiscalía aguarda los resultados de las pericias médicas y las declaraciones testimoniales del entorno de la víctima para determinar la calificación legal, que inicialmente se encuadraría como abuso sexual agravado.

Ante la gravedad de la acusación, el club Estudiantes de La Plata activó de forma inmediata su protocolo de género y decidió apartar al entrenador de todas sus funciones. La institución informó que un equipo especializado se puso a disposición de la joven para brindarle asistencia y acompañamiento. Asimismo, a través de un comunicado oficial, las autoridades del club solicitaron responsabilidad a la comunidad y a los medios para resguardar la privacidad de la denunciante y evitar cualquier instancia de revictimización durante el proceso.