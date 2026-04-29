El Real Madrid no tuvo el semestre esperado está lejos del Barcelona en la tabla de La Liga, quedó eliminado en la Champions y, a días del clásico, se le sumó otro problema: la lesión de Kylian Mbappé.

En este contexto premundialista, el dolor de cabeza también se extiende a la Selección de Francia.

El duelo ante Barcelona, en el Camp Nou, es el domingo 10 de mayo. Mientras que el debut de los Galos, ante Senegal, será el martes 16 de junio.

El comunicado del Real Madrid

Frente a las especulaciones, el Merengue despejó las dudas al confirmar la lesión.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, sintetiza la publicación.

No hay tiempo estimado de baja, pero en el Real Madrid esperaban que llegue en condiciones al clásico.

Sin embargo, en caso de no hacerlo, el viernes habría tenido su último partido de la temporada con el Real y su regreso sería directamente en el Mundial.

