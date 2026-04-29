La Champions League volvió a entregar una noche cargada de goles, emociones y cambios de escenario permanentes. En el Parque de los Príncipes, PSG derrotó 5-4 a Bayern Munich en el partido de ida de las semifinales y llegará con una mínima ventaja a la revancha en Alemania.

El encuentro comenzó con cautela y mucho estudio entre dos equipos que priorizaron la posesión durante los primeros minutos. Sin embargo, todo cambió después de la apertura del marcador.

Harry Kane puso en ventaja al conjunto alemán desde el punto penal y el partido se transformó por completo. A partir de ahí, PSG y Bayern comenzaron un intercambio constante de ataques que convirtió el duelo en uno de los encuentros más intensos de la temporada europea.

Khvicha Kvaratskhelia empató rápidamente para el equipo francés con una definición de zurda y, más tarde, Joao Neves apareció de cabeza tras un córner para dar vuelta el resultado.

Antes del cierre del primer tiempo, Michael Olise volvió a igualar para Bayern con un potente remate, aunque PSG reaccionó nuevamente. A instancias del VAR, el árbitro sancionó un penal por mano de Alphonso Davies y Ousmane Dembélé convirtió el 3-2 antes del descanso.

En el complemento, el equipo dirigido por Luis Enrique amplió diferencias y parecía encaminar la serie. Kvaratskhelia y Dembélé aprovecharon errores defensivos del conjunto alemán y llevaron el marcador a un 5-2 que parecía definitivo.

Sin embargo, Bayern volvió a meterse en partido. Dayot Upamecano descontó tras una pelota parada y, apenas minutos después, el colombiano Luis Díaz marcó el 5-4 con una definición que dejó sin reacción a la defensa parisina.

El tramo final mantuvo la intensidad y el equipo alemán estuvo cerca del empate. En una de las últimas jugadas, el ecuatoriano Willian Pacho salvó sobre la línea una pelota aérea que tenía destino de gol.

El resultado dejó la serie completamente abierta de cara al desquite que se jugará el próximo miércoles en Alemania, donde Bayern buscará revertir la desventaja mínima ante el último campeón de Europa.