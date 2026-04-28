Un operativo de la Unidad Rural N° 4 permitió descubrir un criadero clandestino de animales silvestres y exóticos en una finca ubicada en el departamento Pocito, donde personal policial detectó diversas especies cuya tenencia no estaba habilitada y se inició un expediente contravencional por presunta infracción a los artículos 343 y 340.

El procedimiento se desarrolló tras tareas investigativas realizadas por efectivos de la División Policía Rural D-5, que permitieron identificar un predio situado en Callejón Morla, entre calle 7 y calle 8, conocido como finca “La Isolina”, como el lugar donde se encontrarían animales mantenidos en presuntas condiciones irregulares.

Había aves exóticas en cautiverio que serán analizadas para conocer su estado de salud.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, fueron recibidos por un hombre mayor de edad de apellido Dojorti, quien manifestó desempeñarse como sereno de la propiedad. Durante la requisa, los efectivos constataron la presencia de varias especies silvestres y exóticas, entre ellas dos llamas, dos ciervos colorados, un loro paraguayo, dos guacamayos y once antílopes de la India.

Ante el hallazgo, el personal actuante solicitó la documentación correspondiente para acreditar la tenencia legal de los animales. Según fuentes del procedimiento, el hombre exhibió documentación vencida, situación que motivó nuevas actuaciones.

los guacamayos secuestrados mostraban una apariencia de salud desmejorada.

Posteriormente intervino personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyos técnicos inspeccionaron el lugar y verificaron que la finca no contaba con habilitación para la tenencia de las especies detectadas. Esa constatación reforzó la presunta infracción y derivó en medidas administrativas y judiciales.

Tras la verificación, los efectivos mantuvieron comunicación con el Juzgado de Falta y Convivencia de Pocito. El juez titular, Sergio Escamilla, dispuso que se adoptaran las medidas legales correspondientes y ordenó el inicio del expediente contravencional por infracción a los artículos señalados.

Las actuaciones quedaron encuadradas en el ámbito contravencional mientras se avanzó con la evaluación sobre la situación de los ejemplares encontrados en el predio. Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los animales quedaron a disposición de la Secretaría de Ambiente, organismo que debía definir el destino de cada especie conforme a protocolos de preservación y resguardo.

El lugar allanado en Pocito se llama La Isolina.

Entre los ejemplares hallados, el caso llamó particularmente la atención por la presencia de once antílopes de la India, una especie poco frecuente en este tipo de procedimientos en la provincia, además de guacamayos y ciervos colorados, cuya tenencia se encuentra sujeta a regulaciones específicas.

El operativo quedó a cargo de la Unidad Rural N° 4 y formó parte de controles vinculados a la detección de infracciones relacionadas con fauna silvestre, una problemática que involucra tanto cuestiones ambientales como sanitarias y legales.

Con la apertura del expediente, la investigación quedó orientada a determinar responsabilidades sobre la tenencia de los animales y establecer si existieron otras posibles infracciones derivadas del funcionamiento del criadero clandestino detectado en Pocito.