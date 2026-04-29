La cuenta regresiva para el Mundial 2026 inició su recorrido y como es una tradición, cada cuatro años, vuelve el ritual futbolero de chicos y grandes a la hora de seguir toda la temporada deportiva: comprar las figuritas y transitar la aventura de llenarlo. Fanáticos de los mundiales, coleccionistas y familias estarán en la maratónica carrera de conseguir la edición oficial de Panini.

El lanzamiento oficial será este jueves 30 de abril. A poco más de 40 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la colección se perfila como una de las más ambiciosas de la historia.

La edición 2026 introduce una modificación clave: será el álbum más extenso publicado hasta el momento. La colección contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas, un número que supera ampliamente a ediciones anteriores.

Este crecimiento está directamente vinculado al nuevo formato del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones, ampliando la cantidad de equipos participantes respecto de los tradicionales 32 equipos.

Cada selección tendrá su espacio dentro del álbum con jugadores convocados, escudo oficial y foto grupal, además de secciones dedicadas a estadios, símbolos del torneo y momentos históricos de los Mundiales.

En términos de precios, el álbum tendrá un valor de 15.000 pesos, mientras que cada sobre costará 2.000 pesos e incluirá siete figuritas, dos más que en la edición anterior. También se prevé la aparición de figuritas especiales en algunos paquetes.

Cuánto cuesta completar la colección

Uno de los puntos que más interés genera en cada lanzamiento es el costo total de completar el álbum. En este caso, las cifras muestran un incremento significativo en relación con ediciones previas.

Para reunir las 980 figuritas necesarias, se requieren al menos 140 sobres, siempre bajo el supuesto ideal de no obtener figuritas repetidas. En ese escenario, el gasto mínimo en sobres asciende a 280.000 pesos, a lo que se suman los 15.000 pesos del álbum, alcanzando un total aproximado de 295.000 pesos.

Se trata de un cálculo teórico, ya que en la práctica el sistema de distribución hace que las repeticiones sean habituales. Esto obliga a intercambios entre coleccionistas o a la compra de más paquetes, lo que puede elevar considerablemente el gasto final.

En estimaciones más amplias, el costo podría escalar muy por encima de esa cifra si se considera la compra de figuritas repetidas sin intercambio, reflejando el impacto económico de completar la colección en su totalidad.

El faltante en 2022

En octubre/noviembre de 2022 se vivían momentos de tensión alrededor de la venta -faltante- del álbum y de las figuritas del Mundial de Qatar. En su momento intervino la Secretaría de Comercio, mientras que el New York Times hacía reseñas sobre la situación, por demás insólita. El gremio de kiosqueros emitía comunicados y, ante la locura de la situación, había colegios que prohíban el intercambio de figuritas.

Había filas en las librerías, incluso antes de que abrieran. Se multiplicaban los encuentros en Parque Rivadavia. Y los precios del álbum paralelo crecía en las plataformas de compra/venta.

En marzo saldría la nueva edición, a tres meses del comienzo de la Copa. A preparar la billetera para una nueva locura colectiva.