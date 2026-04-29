Un procedimiento de Subcomisaría Cipolletti derivó en el secuestro de una motocicleta y en el inicio de actuaciones preliminares para establecer procedencia, luego de que efectivos detectaran presuntas inconsistencias en los datos identificatorios del rodado durante un control realizado en el interior del barrio Pedregal, en Chimbas.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 del martes 28 de abril, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a una mujer que circulaba en motocicleta sin casco protector, situación que motivó la intervención.

La Policía investigará el origen del rodado.

Según la reseña oficial, los efectivos entrevistaron a la conductora, identificada como Guadalupe Agüero, de 24 años, domiciliada en el barrio Pedregal. Durante el control, los uniformados le solicitaron la documentación del rodado, pero la mujer manifestó que ese mismo día había obtenido la moto tras intercambiar un teléfono celular con un hombre del departamento Albardón.

A partir de esa declaración, el personal actuante realizó una inspección del vehículo y detectó irregularidades que motivaron nuevas verificaciones. De acuerdo con las actuaciones, el rodado presentaba plásticos de una motocicleta marca Motomel Biz, color gris con detalles rojos, mientras que el motor correspondía a otra marca.

Ante esa situación, los efectivos se comunicaron con el sistema SIFCOP para verificar los datos. Tras aportar la numeración y características del rodado, se les informó que el dominio 642 HUV correspondía a una motocicleta Okino de 110 cilindradas y que no registraba pedido de secuestro vigente.

Sin embargo, las inconsistencias advertidas entre la estructura del vehículo, el motor y los datos registrales motivaron la intervención del sistema acusatorio. Luego de ser interiorizado sobre lo ocurrido, el fiscal Mario Quiroga dispuso el inicio de actuaciones preliminares para establecer procedencia y ordenó el secuestro preventivo de la motocicleta.

En cumplimiento de esa directiva, el rodado fue trasladado a la dependencia jurisdiccional en calidad de secuestro, donde quedó recibido formalmente por personal policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Fuentes del procedimiento indicaron que la investigación quedó orientada a determinar el origen del vehículo, establecer si existió adulteración de partes identificatorias y verificar las circunstancias en que se produjo el intercambio referido por la conductora.

La causa quedó caratulada como actuaciones para establecer procedencia, una medida habitual cuando existen dudas sobre la titularidad o legitimidad de un bien y no hay, en una primera instancia, un delito tipificado definido.

El procedimiento fue realizado por efectivos de Subcomisaría Cipolletti en el marco de recorridas de prevención en la zona y quedó sujeto a nuevas medidas investigativas para determinar si la motocicleta tenía un origen irregular o si presentaba modificaciones incompatibles con su registración oficial.