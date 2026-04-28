La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió este martes que la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. De esta manera, la central obrera suma un nuevo revés en su intento de frenar la reforma del gobierno de Javier Milei.

El fallo, en línea con el pedido que había hecho la Casa Rosada, fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV.

La Cámara resolvió que le corresponde intervenir para dirimir la contienda y determinó que el expediente debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal, de acuerdo con lo establecido en la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

En su resolución, el tribunal cuestionó el trámite adoptado por el juzgado laboral, al señalar que se apartó del procedimiento previsto para este tipo de planteos y generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso.

Al analizar la cuestión, los camaristas consideraron que el caso involucra aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral, entre ellos la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.

Fórum shopping y un juez amigo

El viernes de la semana pasada, la Cámara del Trabajo había dejado sin efecto la medida cautelar dispuesta por el juez Raúl Ojeda que -a partir del pedido de la CGT- había frenado la aplicación de la reforma laboral.

A modo de respuesta, la central obrera solicitó la nulidad del fallo que habilitó la vigencia de la ley mileísta y presentó un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Entre los argumentos, la Confederación General del Trabajo adujo que el fallo suspensorio incluye “yerros que violentan gravemente la verdad jurídica” y que la sala que lo dictó no era la competente para hacerlo.

En este sentido, pidió la recusación de los miembros de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, Víctor Arturo Pesino (cuya jubilación fue postergada al día siguiente de firmar ese fallo) y de su par María Dora González, quienes suspendieron la medida cautelar que en marzo había frenado 83 artículos de la mileísta ley 27.802.

“Acabamos de recusar a los jueces por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, cuando en el Boletín Oficial se publicó la extensión de cinco años más para uno de los jueces”, puntualizó Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT.