Cruzeiro venció por 1 a 0 a Boca Juniors, en el estadio Mineirão, por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026, A 37 minutos del segundo tiempo, un excelente pase filtrado por derecha del mediocampista Matheus Pereira habilitó el desborde de Jorge, que puso un efectivo centro atrás para que Neiser Villarreal empuje la pelota al gol.

Al finalizar el partido, se registraron incidentes entre los jugadores de ambos equipos. Empujones y corridas en el campo de juego fue la postal de despedida de un partido malo en todo sentido. Fricciones, numerosas faltas y poco juego en el medio campo, fue el balance general de un encuentro muy peleado y discutido con el arbitro.

Sin embargo, el equipo local sacó la ventaja de la jornada y el equipo de Úbeda se va de Brasil con las manos vacías. Deberá esperar ahora al próximo rival Barcelona SC el próximo 5 de mayo para la fecha cuatro.

Desarrollo de la primera etapa

El partido presentó pocas situaciones de riesgo, la llegada de mayor peligro fue del local, a los dos minutos, con un remate bajo, cruzado y ancho del extremo Keny Arroyo.

La primera parte estuvo muy reñido con pocos tiros al arco entre ambos equipos, Boca Juniors. Sin embargo, al minuto 46 adicionado, una jugada polémica derivó en la expulsión de Adam Bareiro por doble tarjeta amarilla.

La situación se produjo por las reiteradas infracciones del delantero, siendo la última un manotazo en la cara del extremo Christian mientras intentaba controlar la pelota de espaldas.

En una jugada que pudo generar peligro, fue recién a los 38 minutos, mediante un tiro libre a varios metros del área en el que intentó un disparo seco al primer palo, que llevaba mucha potencia aunque se fue desviado.

El primer acercamiento fue del local brasilero, a los dos minutos de iniciado el encuentro, con un derechazo bajo y cruzado del extremo Keny Arroyo, luego de quedarse con un rebote en las inmediaciones del área, que no pasó lejos del poste derecho del arquero Leandro Brey.

Desarrollo de la segunda etapa

Claudio Úbeda evalúa posibles cambios en el esquema de juego con un jugador menos para el segundo tiempo. Mientras que en el equipo brasilero, que dirige Artur Jorge, entró Kauã Moraes por Fágner.

Cuando iban 27 minutos del segundo tiempo, el desequilibrante Keny Arroyo recibió por el costado derecho, salió para la pierna zurda y remató desde el vértice del área, con un tiro que agarró efecto, se cerró por detrás del vuelo del arquero del “Xeneize” y pasó muy cerca del segundo palo.

El conjunto local volvió a llegar a los 34 minutos, mediante un tiro bajo y al primer palo del delantero Kaio Jorge, a pocos metros del arco, que Brey pudo detener con la pierna izquierda, bien posicionado y rápido de reflejos.

Hasta que llegó el gol de Néiser Villarreal quien concreta la jugada y anota para el Cruzeiro, con asistencia de Kaio Jorge. De esta forma abrió el marcador y pone el primer tanto del partido a los 37 minutos del segundo tiempo.

Formaciones iniciales

Boca Juniors: Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que Tomás Aranda acompañará en ofensiva a Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Cruzeiro: Otávio Costa, Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan, Kaiki Bruno, Gérson, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo y Kaio Jorge.