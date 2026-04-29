El comisario general retirado y ex jefe de la Policía de San Juan, José Orlando Luna, falleció en la tarde de este martes 28 de abril en el Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde permaneció internado algunas horas en estado crítico tras haber ingresado horas antes de urgencia al servicio de Terapia Intensiva.

La confirmación del deceso se conoció pasadas las 17.30, luego de que fuentes del nosocomio informaran que el exfuncionario policial no logró superar el grave cuadro clínico que presentaba desde la mañana.

Según trascendió de fuentes vinculadas al caso, Luna ingresó al hospital con un cuadro severo de intoxicación por ingesta de una solución ácida. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la información inicial surgió tras la intervención de efectivos de Comisaría 24ª de Rawson, quienes tomaron contacto con el hecho luego de que la esposa del exjefe policial manifestara que el hombre habría ingerido esa sustancia.

A raíz de esa situación, Luna fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado en el área de cuidados intensivos. Fuentes médicas indicaron que el paciente quedó entubado, en estado grave, con falla renal, presión inestable, acidosis metabólica y hemorragia digestiva, un cuadro que derivó en su fallecimiento durante la tarde.

La noticia generó repercusión en ámbitos policiales y políticos de la provincia, debido a la trayectoria de Luna dentro de la fuerza de seguridad sanjuanina, donde ocupó cargos de jerarquía hasta llegar a la conducción máxima de la institución.

José Orlando Luna asumió como jefe de la Policía de San Juan el 10 de diciembre de 2011. Su gestión se extendió hasta 2013, cuando dejó el cargo en medio de la crisis generada por una protesta policial vinculada a reclamos salariales. En ese contexto, fue apartado de la conducción por decisión del entonces gobernador interino Sergio Uñac.

Tras su salida, Luna dejó la fuerza junto a su subjefe y entregó el mando al comisario Abel Hernández, quien quedó al frente de la institución.

Luego de confirmarse su muerte, también se informó sobre el cronograma dispuesto para la despedida de sus restos. Según se comunicó oficialmente, el velatorio se realizará en Cochería San José desde de las 18.30 y se extenderá hasta las 22 horas.

En tanto, el sepelio fue programado para las 11 de la mañana del miércoles 29 de abril en el Cementerio El Mirador.

Mientras avanzaban las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho, el fallecimiento de Luna marcó el cierre de una jornada atravesada por la conmoción y el impacto por la muerte de un exjefe policial con trayectoria en la historia reciente de la seguridad sanjuanina.