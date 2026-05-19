El desborde de un canal en la zona entre Calle 6, Calle 7 y Vidart terminó con agua dentro de viviendas y volvió a encender la preocupación de los vecinos. El director de Hidráulica, José María Ginestar, explicó que la situación se produjo por la acumulación de residuos en los sifones y apuntó a la basura arrojada en los canales como principal causa del problema. Además, confirmó que debieron cerrar compuertas y suspender momentáneamente el riego para poder destrancar el sistema.

Ginestar sostuvo a DIARIO HUARPE que el episodio “es una situación recurrente” y detalló que los inconvenientes suelen agravarse cuando vuelve el agua luego de varios días de corte. “Toda la basura que algunos vecinos arrojan aguas arriba termina acumulándose en determinados sectores y provoca las llamadas trancas, que generan desbordes y hacen que el agua ingrese a las viviendas”, señaló.

El funcionario explicó además que los trabajadores del sistema pasan gran parte de su jornada retirando residuos de los canales. “El 80% del trabajo de los celadores hoy termina siendo sacar basura, cuando en realidad su función es administrar el recurso hídrico para que llegue correctamente a cada regante”, expresó.

Colchones, cubiertas y residuos domésticos

Durante la mañana, personal de Hidráulica encontró elementos de gran tamaño obstruyendo el canal. “Hemos retirado colchones, cubiertas de autos y grandes cantidades de residuos domésticos. Es una situación realmente lamentable”, indicó Ginestar.

También defendió el trabajo de los celadores y aseguró que no pueden controlar permanentemente la conducta de quienes arrojan basura. “El personal está disponible las 24 horas para operar el sistema, pero es imposible que además tenga que vigilar que nadie tire residuos al canal”, manifestó.

Riego limitado y pedido de conciencia

Desde Hidráulica recordaron que actualmente el sistema de riego funciona con una frecuencia reducida debido a la escasez hídrica. “Este mes y los próximos dos meses habrá solamente cuatro días de agua para riego. Cada interrupción genera un perjuicio enorme para los productores”, afirmó el director.

Según explicó, cuando se detectó el desborde debieron cerrar compuertas y detener el paso del agua hasta limpiar el sifón afectado. Eso provocó demoras para los regantes ubicados aguas abajo.

Finalmente, Ginestar pidió colaboración a la comunidad y remarcó que la limpieza periódica no alcanza frente al volumen de residuos que aparece en los canales. “Cada 20 días se retiran toneladas de basura. Necesitamos conciencia para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse”, concluyó.