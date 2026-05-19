Después de semanas de incertidumbre, la Selección de Brasil confirmó la presencia de Neymar en la nómina para el Mundial 2026, lo que marcará la última participación del astro en una Copa del Mundo.

El delantero, máximo goleador histórico del seleccionado con 79 tantos, fue incluido por el técnico Carlo Ancelotti, quien destacó la calidad del plantel elegido. “Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad”, aseguró el entrenador italiano al presentar la convocatoria.

La confirmación del nombre de Neymar generó una fuerte reacción en Brasil. En el Museo del Mañana, en Río de Janeiro, donde se realizó el anuncio, el público estalló en aplausos y coreó el nombre del futbolista, reflejando el impacto de su presencia en el equipo.

Horas más tarde, el propio jugador compartió su emoción en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, publicó imágenes de su reacción al enterarse de la convocatoria, en las que se lo ve visiblemente conmovido. “Mi perspectiva sobre uno de los días más emocionantes y felices de mi vida ya está en mi canal de YouTube. Gracias, Brasil”, escribió.

Con 34 años y actualmente en el Santos FC, Neymar afrontará así el último gran desafío de su carrera con la camiseta de su país, en busca de un título que se le ha negado en sus anteriores participaciones mundialistas.

Brasil debutará en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio frente a Marruecos, en un encuentro que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

De esta manera, el seleccionado brasileño inicia la cuenta regresiva para el torneo con una de sus máximas figuras confirmadas, en un contexto de gran expectativa por lo que podría ser la despedida mundialista de uno de los ídolos más importantes de su historia reciente.