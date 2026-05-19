Interna en la barra de San Martin: acusado dice "no" a juicio abreviado

Un giro inesperado sacudió la causa judicial que investiga la violenta interna de la barra brava del Club Atlético San Martín de San Juan. En una audiencia clave ante el juez de Garantías, Diego Sanz, fracasó el acuerdo de juicio abreviado que habían gestionado la Fiscalía y la defensa, debido a que el imputado, Franco Maurín Vargas, se negó a aceptar la autoría de los graves hechos que se le endilgan.

​Maurín Vargas rechazó firmemente la propuesta que le implicaba una condena directa de un año de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial. Al no haber reconocimiento de culpabilidad por los delitos de lesiones leves, portación ilegal de arma de fuego y el daño agravado de su tobillera electrónica —dispositivo que rompió mientras cumplía una prisión preventiva domiciliaria—, el procedimiento abreviado quedó automáticamente descartado.

​Ante este escenario, el camino legal a seguir es el juicio oral y público. En esta nueva instancia de debate, la situación procesal del acusado podría agravarse notablemente: de ser hallado culpable por el tribunal, se enfrenta a una escala penal que prevé una condena de hasta 4 años de prisión efectiva en el penal de Chimbas. Además, para asegurar que el imputado no entorpezca el proceso ni intente fugarse, el magistrado dispuso que pase los próximos 30 días bajo prisión preventiva en modalidad de encierro.

​Esta investigación, que se inició en marzo de 2025 para frenar la escalada de tiroteos entre las facciones “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”, ya cuenta con cinco condenados. Los líderes Franco “Chorico” González, Jonathan González, Iván Dávila Yafar y Facundo Marcoleta recibieron penas de prisión efectiva, mientras que el policía Diego Ruarte fue condenado por filtrar información. Maurín Vargas iba a ser el sexto, pero ahora su destino se definirá en un juicio tradicional.