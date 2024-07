Los últimos meses, la interna del Partido Justicialista de San Juan se llevó la atención, pero principalmente por las diferencias que generó una danza de nombres. En este contexto, Jorge Escobar habló de la disputa, pero con un enfoque distinto porque expresó en el Café de la Política que “los actores que cerraron el partido no pueden ser protagonistas de lo que viene”. También se refirió a los mandatos de Uñac y Gioja.

Para Escobar “el PJ es un partido verticalista y por eso la horizontalidad que plantean con lista unidad o triunvirato, no va a funcionar ni a durar”, dijo en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale en el TDA 19.2 por YouTube y Kick. Agregó que “cuándo fui gobernador iba cada dos semanas a reunirme con las autoridades del partido para darle respuestas a todos y es algo que se debe hacer. Pero en los últimos años esto no se cumplió e incluso se cerró luego de cada elección”.

Para el exgobernador, la crisis institucional actual del partido se debe a no sostener las puertas abiertas y la discusión en el PJ de San Juan y esto generó que se llegue a la realidad existente. Por esto es que dijo que “los actores que cerraron las puertas del PJ de San Juan no pueden ser protagonistas de lo que viene”.

Las críticas a los últimos gobernadores peronistas no terminaron para Jorge Escobar, ya que afirmó que “entre ambos suman cinco periodos, pero a mí gustaron los primeros dos de Gioja y el primero de Uñac, los otros no”. El exgobernador fue más puntual en su crítica y afirmó que “claramente les sobró un periodo a cada uno, pero el último de Uñac sobró más que el tercero de Gioja”.

La visión de Jorge Escobar se da en tiempos en que el Partido Justicialista está por lanzar el cronograma electoral de las internas y será el momento en que se cristalicen los acuerdos que se están llevando a cabo para imponer una lista unidad en la que estén representados los distintos sectores predominantes del partido.

¿Escobar está cerca de la política?

Jorge Escobar no dudó y dijo que “yo estoy muy cerca de la política, pero no confundan, esto no quiere decir que tenga o quiera un cargo”. El exgobernador afirmó que “hoy converso con el gobernador Marcelo Orrego y lo hago porque espero le vaya muy bien para que nos vaya bien a todos”.

El exgobernador contó que “a Marcelo Orrego lo conozco desde que tiene 10 años porque fue compañero de judo de mi hijo y además sus padres fueron funcionarios de mi gobierno. Por todo esto es que hoy me doy el pequeño lujo de escribirle para darle mi parecer y cada vez que lo hago encuentro una respuesta inmediata”.

Pero, según Escobar, no es la única vez que tuvo contacto con un gobernador porque “con Uñac también hablé muchas veces y hasta me reuní porque yo tengo el tiempo para ver la realidad que un mandatario no porque está urgido en los temas diarios que conlleva ese cargo”.

Escobar y su rencor con Rojas

El exmandatario provincial afirmó que “nunca tuve rencor de Rojas, pero sí nunca lo olvidé porque no estaba dispuesto a competer el mismo error”. Según aseveró, “no es lo mismo ser rencoroso que no olvidar, porque con lo primero yo no podría haber gobernado con la misma Cámara que me destituyó, pero no olvidar fue fundamental para darme cuenta de que fue un error delegar el trabajo político en mi vicegobernador para dedicarme solo a tareas de gestión, fue una cuestión de la que aprendí para no repetirlo”.

Jorge Escobar / Exgobernador de San Juan