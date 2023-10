Jorge Escobar: "Bullrich o Milei son las dos personas que pueden tomar el trabajo de hacer las reformas necesarias"

Jorge Escobar, ex gobernador de San Juan, pasó por el programa de streaming de Guanaco Play, El café de la Política Express, programa que se transmite en vivo de lunes a viernes, a las 9.30 horas, a través del YouTube, la página de Facebook de DIARIO HUARPE, y por el canal 19.1 de la TDA. El exmandatario provincial opinó que Javier Milei o Patricia Bullrich, "son las dos personas que pueden tomar el trabajo de hacer las reformas necesarias", esto a pesar pertenecer al justicialismo provincial. Además, Escobar dijo que Massa es un camaleón porque "quien lo conoce sabe que cambia según la circunstancia" y criticó fuertemente a la Liga de Gobernadores del PJ por no apoyar la candidatura de Juan Schiaretti y velar por sus propios intereses.

¿Cómo vio el Debate Presidencial?

Distinto, fue distinto. Cuando uno mira lo anterior, lo posterior lo corrige y efectivamente, quien corrigió más fue Bullrich porque además era quien más lo necesitaba. Milei sigue haciendo agua estanque porque según las encuestas es el que menos necesita, cada uno intentó hacer su juego. Pero una cosa son las actitudes, los discursos, la agresividad del mismo y otra cosa es el contenido. Lo que tenemos que ver no son las formas sino el fondo. ¿Qué fue lo distinto? En este debate ingresaron temas que se soslayaron la otra vuelta ingreso el tema de la corrupción, ingreso el tema de la economía y ahí se pudieron ver matices. La corrupción y demás tiene mucho que ver con la que está pasando en este gobierno. ¿Y qué podía pasar con Sergio Massa? Lo que vimos, que se queda impoluto mirando para adelante poniendo cara de 'yo no fui'. Pero la verdad es que son lo que están gobernando. ¿Massa salió airoso, salió entero? Una cosa es la chapa y pintura y otra cosa es lo que ves para dentro. El que conoce a Massa tiene que saber que es una persona que es como un camaleón se da vuelta, toma otro color según la ocasión, Massa ha tenido muchos discursos políticos distintos en su vida. La verdad es que venimos sufriendo desde hace bastante, y no con este último gobierno, sino en general. Sufrimos en épocas anteriores y sin embargo la ciudadanía le dio nuevamente la confianza al justicialismo. El 11 de diciembre, sea quien fuere el que gane, todos saben que hay que hacer un esfuerzo fenomenal. Acá hay candidatos que no cuentan toda la verdad.

¿De los cinco hay alguno que tiene coraje político de asumir estas decisiones?

Creo que si, lamentablemente, se queda afuera de los elegidos Schiaretti porque creo que hubiera sido el candidato natural del justicialismo. Y ese hombre, que es muy cordobés, que anoche estuvo más federalista de alguna manera, es sensato. Pero es un hombre sin chances electorales. Si la Liga de Gobernadores hubiera ido con él a la cabeza hubiéramos tenido otro tipo de respuestas. Pero acá fue la unión de pegamento de la parte del kirchnerismo, de la parte del presidente. Massa fue el descarte de lo que no había más para rascar en la lata. Pero hay dos personas, Bullrich y Milei, que pueden tomar el trabajo de hacer las reformas que haya que hacer. Con características distintas uno del otro. Pero el problema grave, a mi entender de la Argentina, son tres. Uno es la economía, bajar la inflación y para eso hay que equilibrar el déficit fiscal: el segundo es eliminar de cuajo la corrupción, pero corrupción de ambos lados. Y el tercer tema es la seguridad, vivimos en un país donde cada vez nos cuesta. San Juan es una Isla, pero los centros urbanos están pasando por grandes hechos de violencia. Lo que hay que mirar es quienes son capaces de hacer esto. Bullrich tiene una ventaja, el tema de seguridad lo conoce largamente, y además las fuerzas de seguridad les responden. En el tema de economía no es Melconian, es la Fundación Mediterránea, y si hoy mira Cavallo era la Fundación Mediterránea cuando vino, pero la economía funcionaba y dejo de funcionar por problemas ajenos a estos problemas de orden político entre el ministro y su presidente. Y el equipo de Milei tiene gran parte de aquella reminiscencia de los años '90 de Menem. Entonces no estamos tan lejos de una cosa con la otra. En eso Bullrich tiene una ventaja. Pero le cuesta más expresarse.

¿Cómo justicialista, le hubiese gustado que lo dejen participar dentro del partido en una posible interna?

Creo que las cosas han tenido su tiempo para formarse y no han tenido quienes tuvieron la responsabilidad en su momento. Si hablamos de un país federal, la responsabilidad es para los gobernadores. Si el grueso de los gobernadores justicialistas hubieran estado más unidos, en las reuniones de la Liga de Gobernadores podrían haber acordado. Pero hubo mezquindad y cada uno priorizó sus intereses. Ahora está como está el justicialismo. Por eso, el justicialismo tiene que reinventarse. Pero llegar a un candidato atado por el poder sindical, no es bueno. Creo que se ha cumplido un ciclo, y no creo que Massa sea la solución de esto. Porque se fue del peronismo, creó su propio partido, se alió con quien dijo que no se iba a aliar. Y la verdad que yo quiero a alguien que haga lo que nos convenga como ciudadano, no lo que le conviene a él como candidato.

¿Milei es parecido a Menem?

No tienen nada de parecido, Menem tenía mucho poder de conducción, era un hombre que cumplía con su palabra, y no decía un día una cosa y al día siguiente, otra. Lo que es parecido es la orientación económica, es un hombre que conversa bastante con Cavallo y el tema económico lo tiene bastante claro. El tema es que ser libertario no significa que todas sus actitudes tengan que ser dejadas a que el mercado o la oferta y demanda decidan. Yo soy un hombre de ideas liberales. El Estado tiene que ser un orientador, pero tampoco puede dirigir, tenés que regular. Milei no puede hablar de que no va a respetar el Acuerdo de París sobre el tema ambiental y creyó que todos los demás países están equivocados, en algún punto tiene que reflexionar en algunos temas. Esto es lo que me embroma del candidato, porque no está bien asesorado o se pasa de la raya.

¿Para usted tiene que seguir habiendo apoyo del Estado en el tema de educación?

Educación, seguridad y salud, son irrenunciables para el Estado. No puede dejarlas de lado o privatizarlas. Lo dice nuestra constitución. Por lo tanto, ya desde el vamos, si leemos el texto de la constitución sabremos. Una cosa es que la educación haya sido federalizada, que las escuelas pertenezcan a las provincias, pero el estado lo que tiene es la esencia de la educación. Los colegios le agregan temas a la currícula que el estado propone. El tema de los voucher creo que lo ha explicado mal. La idea de que las escuelas compitan entre sí no es mala.

¿Entonces el sistema de voucher funcionaría en Argentina?

Yo lo que le digo es, si usted tiene 1.000.000 para educación todos los años ¿Cuántos niños van al colegio? ¿70.000? ¿120.000? Entonces dividamos los 1.000.000 en toda la curricula de alumnos. Ahora sí usted habla con los padres y les explica que cada uno tiene 15.000 para la educación de sus hijos. No hay que darle la plata, pero con ese dinero, vaya y anótelo donde le parezca que le dé la mejor calidad educativa. Entonces los directores van a enriquecer las curricula para que los 800 bancos de la escuela estén llenos. Si este es el sistema de Milei me parece bien, ahora si no es así no concuerdo.

¿Hay proceso de renovación en el justicialismo provincial?

Sí, no escapa a la situación nacional. Han sido casi 20 años de justicialismo, pero a diferencia de nación, en san juan no se ha gobernado mal. En estos 20 años la provincia ha venido con cuentas equilibradas y en algunos casos con hasta con superávit. Que se han hecho obras innecesarias o que se han postergado algunas otras, si seguramente en 20 años seguramente que sí, pero también es cierto que no escapo a esta ola nacional lo que paso en esta provincia en este último tiempo. Y está bien la gente se cansó, pero este cansancio tiene que ver que el justicialismo no presentó frescura, por eso se va a tener que renovar el justicialismo provincial. Yo no estoy en la política activa, pero si hablo con todos y siempre he dicho lo que pensaba, a veces gusta y a veces no gusta. Le dije al gobernador que con esas decisiones, el justicialismo provincial iba a perder, pero él tenía otra opinión y parece que no gustó.

¿El sillón del gobernador te da poderes malignos y por eso no hubo lugar a las críticas?

El que cuida su empleo a lo mejor no puede decirlo, pero hay que hablar. Y por hablar no podés ser enemigo de alguien. Cuando yo hablaba y o decía ciertas cosas, era para colaborar y para que les vaya bien. Como también lo haría con Orrego si me pidiera una opinión. Al margen del color político, esto se trata de llegar a lo mejor para los sanjuaninos. No me gustaría que le vaya mal a Orrego, porque nos iría mal a todos los sanjuaninos. Hoy yo tengo el tiempo de pensar, algo que el gobernador quien quiera sea, nunca tiene. Acá nos está faltando un poco más de libertad de mente. Pedir un consejo no significa que seas inútil.

¿Trabajaría con Orrego si lo llama?

No, yo trabajar activamente no, pero ni con Orrego ni con cualquiera. Creo que sí trabajaría en una mesa de toma de decisiones, una mesa de aporte de ideas, de aportaciones o correcciones a los ministerios. Yo no sería funcionario del gobierno, pero no porque se me caiga la vergüenza de nada. Hago la fila en el supermercado como cualquier mortal porque soy un ciudadano más, pero sí creo que hay que darle el lugar que corresponde a aquellos que hemos pasado por una experiencia interesante. Hoy hay tres gobernadores en san juan vivos, uno es Gioja y otro es Uñac y el otro es quien habla. En este caso le tocará a Orrego, seguro pedirá más opiniones a uno u otro por una cuestión de afinidad, pero es un hombre que escucha, prudente, y muy educado.