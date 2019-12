Experto de la UCA afirma que ex funcionarios minimizan el agravamiento de la pobreza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, lamentó declaraciones de ex funcionarios del anterior gobierno que “omiten el agravamiento de un problema (la magnitud de la pobreza) o lo minimizan”, y ratificó que el flagelo aumentó en los dos últimos años “un 40% bajo cualquiera de las mediciones”.



Salvia dijo, en declaraciones a radio Del Plata, que “se está jugando un debate político por las redes y aludió en forma explícita a expresiones del fin de semana de los ex ministros Patricia Bullrich y Guillermo Dietrich y del ex titular del Indec Jorge Todesca.



“Estos mismos funcionarios destacaban y valoraban las contribuciones del Observatorio en materia de indicadores de pobreza”, recordó el experto.



Salvia ratificó que la pobreza ronda actualmente el 41% y la indigencia está cerca del 9 o 10%, es decir, “casi uno de cada diez argentinos vive en una familia tipo que gana menos de $ 10.000; eso es lo que nos tiene que preocupar, ya que con este debate los más perjudicados son los más pobres”.



El titular del Observatorio (que depende de la Universidad Católica Argentina, UCA) explicó que “alguien deliberadamente encontró una nota metodológica en nuestros informes que señala que para el Indec las cifras del tercer trimestre, estarían dando un nivel (de pobreza) de 33, 34%”, es decir, “los mismos valores que en el primer trimestre, sin reflejar la crisis”.



“Nosotros señalamos que eso era extraño y que esperábamos que en el cuarto trimestre el Indec demostrara el aumento del deterioro económico y social”, dijo Salvia.



Insistió luego en que la pobreza pasó en los dos últimos años del 28% al 40,8%, según la información difundida a comienzos de este mes, “por la recesión, la inflación, las distintas devaluaciones y su efecto sobre el mercado interno, el empleo y el poder adquisitivo de los sectores formales e informales”.



“Los problemas estructurales continúan y más allá de la cifra tenemos que atacar los problemas, para lo cual hay que tener buen diagnóstico”, concluyó Salvia.