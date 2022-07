Este lunes se conoció por una publicación de DIARIO HUARPE que ya trabajan en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto que busca reducir el Área Natural Protegida Valle Fértil. Se trata de la más grande de la provincia, con 8.000 ha y que está ubicada en los departamentos Valle Fértil, Caucete, Angaco y Jáchal. En comparación, San Guillermo en Iglesia tiene 1.600 ha de extensión. El sorpresivo pedido está firmado por el diputado departamental Silvio Atencio, quien en diálogo con este medio contó cuáles fueron las razones para redactarlo.

“En Valle Fértil todos quieren esto y es un pedido, te diría, casi desesperado de la secretaría de Ambiente”, dijo Atencio. “Es poner en blanco lo que hoy está en negro, porque Ambiente no tiene manera de controlarlo”. Luego agregó: “Imaginate que con semejante Parque, con la cantidad de hectáreas que tiene, les insume esfuerzos, plata, presupuesto. Un pedacito de toda el área, que ya está totalmente antropizada, no le va a hacer nada. Tampoco es sacar estas áreas para que queden al libre albedrío para el que quiera hacer quilombo ahí. Por eso es la idea de sacarlo rápidamente y crear parques municipales”.

El funcionario subrayó que el trabajo lo encaró junto a Dardo Recabarren, director del Área Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente y que desde esta área se iban a contactar con la intendenta y el diputado departamental de Caucete para ponerlos al tanto del proyecto que también incluye el Paraje Difunta Correa.

“Con Valle Fértil no vamos a tener ningún problema porque con el intendente estamos de acuerdo”, manifestó Atencio. “Ahora hay que ver si Caucete está o no de acuerdo, vamos a tener que consultarles”, agregó.

Al consultar sobre el tema a la intendenta de Caucete Romina Rosas, la jefa comunal dijo a DIARIO HUARPE: “Me estoy enterando por ustedes. Ya mismo me pondré en contacto con Atencio para preguntarle de qué se trata”.

Sacar los pedazos

Según Atencio el proyecto busca que todas las actividades deportivas y culturales que se hacen dentro de estas dos áreas (el circuito Coqui Quitana donde se hace el safari Tras las Sierras y la Difunta Correa), se hagan sin problemas. "Lo que pasa es que hoy, por la Ley, no se deberían hacer”, dijo Atencio. “Estos lugares están antropizados, que lo ideal sería sacar esos pedazos del área protegida para que la Secretaría de Ambiente no tenga que estar mirando para otro lado”.

Sobre el Rally

Uno de los eventos deportivos que siempre generó debate y polémica a la hora de su realización en Valle Fértil, fue el Rally tras las Sierras y sobre ello Atencio dijo: “Las carreras de autos se hacen en el Coqui Quintana, en el río que está dentro de ese sector, entonces no hay manera de que sea un área protegida, porque no se puede proteger de ninguna forma” dijo. “Es más, en la zona ya no hay flora autóctona porque el lugar está impactado".

Por último, el funcionario dijo: “De seguro van a haber algunas voces particulares que piensen de otra manera y sobre todo los que son extremadamente ecologista”, concluyó.

Datos del área protegida

El Parque Natural Valle Fértil fue creado en 1971 por la Ley Provincial N.º 3.666 (hoy N.º 118-L).

Es el área protegida más grande dela provincia con una extensión aproximada de 8.000 hectáreas.

Abarca parte de los departamentos de Caucete, Angaco, Jáchal y Valle Fértil.

Con la ley se buscó controlar la zona para ordenar las actividades turísticas, prácticas y estudios científicos y otras similares que se permitan en las zonas afectadas a parques naturales y reservas.

Las sierras que forman parte de Valle Fértil representan los últimos encadenamientos occidentales de las Sierras Pampeanas de especial interés para la conservación.

El Parque Natural Valle Fértil posee un clima más húmedo que el resto de territorio de la provincia, ya que su geografía, con sierras de alturas superiores a los 2.000 metros, recibe los vientos húmedos del Atlántico. Esto favorece a su vegetación y riqueza florística. En el lugar hay cursos de agua temporal y permanente cuyo escurrimiento se produce a lo largo de las quebradas de los ríos Chucuma, Astica, Las Tumanas, del Valle y Usno.

Todas estas condiciones hacen que el área cuente con una flora y fauna abundante y variada. Entre ellas quebrachos colorados, blancos, algarrobos, mistol, tala, molle y ancoche, limoncillo, el chil-chil, el incayuyo y el poleo. Mientras que entre la fauna se encuentran chuñas de patas negras, reyes del bosque, picaflores cometa, carpinteros del cardón, reptiles, guanacos, pumas, maras, entre otros.