Fabiana Cantilo se presentará en San Juan el próximo sábado 30 de mayo a las 22:00, en la sala principal del Teatro Sarmiento, en el marco de una gira que la trae nuevamente a la región de Cuyo con una propuesta artística actualizada.

Referente central del rock argentino desde la década de 1980, Cantilo inició su trayectoria en agrupaciones como Las Bay Biscuits y Los Twist, y consolidó una carrera que la vinculó con figuras clave de la música nacional como Charly García, Fito Páez y Pedro Aznar. A lo largo del tiempo, su obra se mantuvo vigente y logró trascender generaciones.

En esta nueva etapa, la artista presenta un formato de trío que propone una reinterpretación de su repertorio. Lejos de un enfoque retrospectivo, el espectáculo se orienta a una lectura contemporánea de sus canciones, con un sonido más despojado que enfatiza la intensidad y la expresividad.

Durante los últimos años, Cantilo sostuvo una activa agenda de presentaciones en distintos escenarios del país y del exterior, además de renovar su visibilidad a partir de su participación en la serie El amor después del amor, producción que reintrodujo su figura en nuevas audiencias.

El recital en San Juan se inscribe en ese proceso de continuidad artística y se proyecta como una instancia para recorrer parte de su repertorio en un formato diferente, con una impronta más directa.

Las entradas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb, con financiación en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Los valores establecidos son: Platea Baja (filas 01 a 10) $60.000; filas 11 a 15 $55.000; filas 16 a 20 $50.000; Pullman $35.000 y Gradas $30.000.