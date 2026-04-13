Alumnas se enfrentaron a golpes a la salida del colegio y quedó grabado

Un nuevo episodio de violencia entre estudiantes volvió a encender las alarmas en la provincia. Un video que comenzó a circular en redes sociales durante los últimos días muestra una brutal pelea entre dos adolescentes en plena vía pública, a la salida de un colegio de Capital.

El hecho se dio a conocer el viernes 10 de abril, aunque habría ocurrido el martes por la tarde, según confirmaron fuentes vinculadas a la comunidad educativa. Lo más preocupante no fue solo la agresión en sí, sino el rol que tomaron el resto de las jóvenes presentes: lejos de separar a las involucradas, las alentaron a continuar.

Golpes, caídas y gritos que incentivan la violencia

En el material audiovisual, que ya acumula miles de reproducciones en plataformas como WhatsApp y TikTok, se observa a dos chicas aún con el uniforme escolar puesto. El enfrentamiento comienza de pie, con tirones de pelo y golpes de puño, pero rápidamente escala hasta terminar en el suelo.

Una de las jóvenes intenta inmovilizar a la otra, mientras que su oponente forcejea y alcanza a pedir: "¡Soltame!". Sin embargo, la agresión no cesa.

Alrededor, un grupo de compañeras presencia la escena sin hacer absolutamente nada por detenerla. Por el contrario, se escuchan gritos de fondo que incitan a seguir: frases como "¡Dale, segui!" o "¡No la sueltes!" se distinguen claramente en la grabación, elevando la tensión del momento.

Intervención de una adulta

El episodio recién se interrumpe cuando una mujer adulta, que pasaba por el lugar o advirtió la situación desde algún punto cercano, decide intervenir. No se informó si se trataba de una docente, un familiar o una vecina, pero su accionar fue clave para frenar la pelea.

Una vez separadas, las adolescentes habrían abandonado el lugar por su cuenta. Hasta el cierre de esta nota, no se informó si alguna de ellas resultó con lesiones de gravedad ni si las autoridades escolares o policiales tomaron cartas en el asunto.