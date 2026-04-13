El Gobierno provincial puso en marcha la fase intensiva del plan de mantenimiento de la red de gas en los edificios públicos, que implicará un mayor despliegue territorial, más empresas trabajando en simultáneo y una cobertura ampliada en escuelas de toda la provincia de cara al invierno. Según explicó Ricardo Domijan, director de la Red de Gas de San Juan, a DIARIO HUARPE, se ha destinado una partida presupuestaria de gran escala para estas tareas. "El mantenimiento de escuelas está rondando alrededor de $1.300 millones este año", precisó el funcionario.

El funcionario aclaró que si bien comenzaron ya con los trabajos en zonas como Albardón, Capital, Chimbas y Rawson, a partir de la segunda quincena de abril los esfuerzos se concentrarán en los establecimientos ubicados fuera del Gran San Juan, donde se reforzará la presencia de cuadrillas para acelerar los tiempos de respuesta. No obstante, hay algunas empresas que ya están trabajando en zonas de Jáchal y Calingasta, de donde llegaron los primeros reclamos.

Para ejecutar estos controles y reparaciones, se cuenta con un despliegue mixto entre personal estatal y privado. Domijan detalló que cuentan con el apoyo de alrededor de 18 empresas trabajando en lo que es el mantenimiento, sumado a un equipo estable de obrador de entre 15 y 20 personas, compuesto por choferes, albañiles y oficiales.

El desafío de las escuelas en zonas alejadas

Las autoridades reconocen que estas instituciones presentan la mayor dificultad logística por las distancias y los tiempos de respuesta. Al respecto, Domijan señaló que este es el momento "donde atacamos con las empresas las zonas más alejadas, que es donde nos resulta a veces difícil acceder rápido por una cuestión de tiempo".

A diferencia de los meses de diciembre y enero, donde se realizaron relevamientos y soluciones a problemas menores como pérdidas en artefactos o llaves de paso, esta nueva etapa busca dejar las instalaciones en estado óptimo para el uso intensivo. El objetivo es garantizar un periodo de al menos seis meses sin inconvenientes graves en el sistema.

Un mantenimiento integral que supera la calefacción

El funcionario enfatizó que las tareas de control no se limitan únicamente a las estufas para combatir el frío en las aulas. El mantenimiento general de las escuelas con red de gas es indispensable porque abarca servicios críticos para el día a día escolar. "No solamente es calefacción, sino también termotanques y cocinas, anafes, los que utilizan justamente para preparar los alimentos para los chicos y para tener agua caliente", explicó Domijan, aclarando que estas funciones no pueden ser suplidas por los equipos eléctricos de aire acondicionado frío/calor instalados recientemente.

El trabajo incluye la limpieza de quemadores, el cambio de perillas y la verificación de seguridad en todos los artefactos para corregir posibles desgastes por mal uso o falta de mantenimiento preventivo en años anteriores.

Estrategia extendida a hospitales y refugios

Más allá del ámbito educativo, la Red de Gas también se encuentra interviniendo en instituciones clave de salud y asistencia social. Domijan informó que se están realizando trabajos de adecuación en los hospitales Marcial Quiroga y Rawson, además de intervenir en el centro de salud de la Rotonda.

Un punto destacado de la gestión actual es la puesta a punto del hogar Papa Francisco, un lugar de refugio para personas vulnerables. "Lo adecuamos porque no estaba en las condiciones óptimas, así que lo adecuamos para que tengan calefacción y agua caliente", concluyó el director, reafirmando el compromiso de dejar todas las instalaciones provinciales bajo normativa reglamentaria y en pleno funcionamiento.