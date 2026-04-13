El Gobierno de San Juan avanzó con una inversión de $2.100 millones para la monda de canales en 17 departamentos y, como novedad, se analizará la posibilidad de incorporar drones para realizar un seguimiento permanente del sistema hídrico. La medida apunta a mejorar el mantenimiento y detectar de manera anticipada posibles problemas en la red de riego.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Hidráulica, a cargo de José María Ginestar, y combina las tareas tradicionales de limpieza con la posibilidad de sumar tecnología para el control durante todo el año. La apertura de sobres de la licitación está prevista para el 30 de este mes.

“La idea es hacer un mantenimiento preventivo, durante todo el año, y hoy los drones son una posibilidad certera de poder hacerlo”, explicó Ginestar en diálogo con DIARIO HUARPE.

El funcionario detalló que la intención es incorporar esta tecnología dentro del esquema de trabajo de las empresas, de modo que no solo ejecuten la limpieza puntual, sino que también contribuyan al monitoreo continuo del sistema. Esto permitiría detectar zonas conflictivas, anticipar obstrucciones y mejorar la planificación de futuras intervenciones.

“Queremos conversar con las empresas para que se pueda incorporar esta tecnología y que sirva también para la monda futura, que se mantenga y sea más ágil el proceso de limpieza en años siguientes”, agregó.

Licitación en 17 departamentos

El plan de monda abarcará 17 de los 19 departamentos de la provincia. Capital queda excluido por no contar con canales de regadío, mientras que en Valle Fértil las tareas están a cargo de las Juntas de Riego.

Ya se conocieron pliegos licitatorios correspondientes a 12 departamentos. Entre ellos se destacan Pocito ($250.895.623), Jáchal ($187.124.627) y Caucete ($180.264.552), que concentran los montos más altos. También figuran 25 de Mayo ($143.873.160), 9 de Julio ($128.266.434), Rawson ($118.944.012), Iglesia ($118.011.042), Calingasta ($73.305.776), San Martín ($71.915.860), Santa Lucía ($70.626.400), Albardón ($61.626.242) y Rivadavia ($43.061.525). El resto de los departamentos se conocerán en los próximos días.

En total, la inversión prevista ascenderá a $2.100 millones, destinada a sostener el funcionamiento de una red que supera los 1.300 kilómetros de canales de riego en toda la provincia.

Más empresas y mejores ofertas

Otro de los puntos centrales del proceso será la capacitación de empresas interesadas en participar de la licitación. Desde Hidráulica buscan ampliar la competencia y elevar la calidad de las propuestas.

“Queremos que se presente la mayor cantidad de empresas posible en este llamado, porque eso hace a la oferta y a la sana competencia”, señaló Ginestar.

Las capacitaciones permitirán unificar criterios técnicos y garantizar que las ofertas estén a la altura de los requerimientos para una obra de gran escala.

Las tareas de monda son fundamentales para el sistema productivo sanjuanino. El proceso implica la limpieza integral de los canales, con la extracción de sedimentos y materiales acumulados que dificultan el paso del agua.

Además, se realizará el raspado de las superficies de hormigón en todo el recorrido intervenido, con el objetivo de recuperar la capacidad original de escurrimiento. También se pondrá especial énfasis en los laterales de los canales, donde suelen generarse filtraciones o acumulaciones.

Con esta inversión, el Gobierno provincial no solo busca garantizar el mantenimiento anual de la red hídrica, sino también avanzar hacia un esquema más eficiente y moderno. La posible incorporación de drones marca un cambio en la forma de gestionar el agua, con mayor control, prevención y capacidad de respuesta en un contexto donde el recurso es cada vez más estratégico para San Juan.