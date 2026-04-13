La ruta de los inmuebles de lujo que Toviggino compraba para el Chiqui Tapia

La justicia investiga una presunta red de corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino tras detectar que sociedades vinculadas a Pablo Toviggino compraron inmuebles de lujo. Estas operaciones se realizaron con la misma firma proveedora del helicóptero y los aviones que utiliza Claudio Chiqui Tapia.

El hallazgo refuerza la sospecha sobre un entramado patrimonial opaco entre directivos y posibles testaferros que incluye vuelos privados entre San Fernando y una mansión en Pilar.

La empresa aérea Flyzar fue señalada por ocultar datos de más de sesenta vuelos con registros contradictorios y planes incompletos. En el predio de Pilar se observaron movimientos de bienes suntuarios difíciles de justificar con los ingresos declarados.

Este escenario complica a Toviggino y a Tapia, quien ya posee causas abiertas por evasión y retención indebida de aportes. Los investigadores buscan determinar si existe una arquitectura diseñada para blindar patrimonio y mover fondos fuera de control.