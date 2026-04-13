En una nueva edición de Salud & Bienestar, el programa que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el equipo salió del estudio para acercarse a un consultorio odontológico y abordar un tema tan cotidiano como clave: la salud bucal.

“Visitamos al doctor Fabio Galdeano, odontólogo”, fue la presentación de una charla que buscó derribar miedos y reforzar un concepto central: cuidar la boca es cuidar todo el cuerpo.

“La salud bucal tendríamos que asociarla a algo que tiene que ver con nuestro cuerpo en general”, explicó Galdeano. Y agregó una idea que resume el enfoque actual: “Si nosotros cuidamos nuestra boca, por consiguiente cuidamos el resto del cuerpo”.

Mucho más que dientes sanos

Lejos de limitarse a lo estético, la odontología actual integra la salud bucal con el resto del organismo. Según el especialista, en la boca pueden detectarse señales tempranas de enfermedades generales.

“En nuestra boca podemos encontrar patologías que quizás la parte médica las encuentra después”, señaló. Esto implica que una consulta a tiempo puede ser clave no solo para evitar caries, sino también para prevenir complicaciones mayores.

Entre las afecciones más comunes aparecen las caries y la enfermedad periodontal. Pero su impacto puede ir más allá. “Si tenemos enfermedad periodontal, podemos perjudicar aún más patologías como la diabetes o problemas cardiovasculares”, explicó.

Incluso en etapas como el embarazo, la salud bucal tiene un rol determinante. “Si no tenemos buena salud bucal, podemos ver afectado al bebé, con nacimientos prematuros o bajo peso”, advirtió.

Esta relación directa entre la boca y el resto del cuerpo refuerza la importancia de los controles periódicos. “El control odontológico siempre tiene que estar presente”, remarcó.

Hábitos simples que hacen la diferencia

A pesar de los avances tecnológicos y tratamientos innovadores, la base del cuidado bucal sigue siendo la misma. “No podemos negociar el cepillo, el hilo y la visita al odontólogo”, afirmó Galdeano.

El cepillado diario, varias veces al día, es fundamental. “Una técnica correcta es la que se hace. Lo importante es hacerlo después de cada comida”, explicó. La constancia, más que la perfección, es la clave.

El uso del hilo dental también cumple un rol esencial. “Es tan importante como el cepillo”, aseguró. Permite limpiar zonas donde el cepillo no llega, evitando la acumulación de bacterias que pueden generar problemas.

Sobre este punto, el especialista fue claro: la acumulación bacteriana es el origen de muchas enfermedades bucales. “Si las bacterias permanecen más de 24 horas en un mismo lugar, empiezan los problemas”, indicó.

Y aunque muchas personas temen lastimarse o no saber usar correctamente los elementos de higiene, el mensaje es tranquilizador: “El uso incorrecto nunca va a ser tan grave como el no uso”.

Estética y salud: un equilibrio posible

En un contexto donde la imagen cobra cada vez más importancia, la odontología también ofrece soluciones estéticas. Sin embargo, Galdeano plantea un equilibrio entre salud y apariencia.

“Hay que lograr la salud bucal, evitar perjuicios a nivel general y también una buena estética”, explicó. Desde tratamientos con prótesis hasta carillas o implantes, las opciones son variadas.

El objetivo, según el profesional, es claro: “Volver a sonreír”. Y para eso, propone una odontología accesible, que permita a más personas acceder a tratamientos adecuados sin que el costo sea una barrera.

“Con el ingenio podemos lograr algo más accesible”, señaló, destacando la importancia de adaptar las soluciones a cada paciente.

En definitiva, el mensaje es simple pero contundente: la salud bucal no debe postergarse. Perder el miedo al consultorio, incorporar hábitos diarios y realizar controles periódicos puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida.

Porque, como resume el especialista, la boca no es un área aislada, sino una puerta de entrada a la salud integral.