La avenida de Circunvalación de San Juan se encamina a convertirse en un caso testigo de la provincia ya que puede transformarse en una fuente de ingresos. Luego de comprobar que el sistema de paneles solares instalado genera más energía de la que consume, el Gobierno avanza ahora en la comercialización de ese excedente en el mercado internacional.

El dato que se publicó en DIARIO HUARPE disparó este nuevo escenario. Es que en diciembre de 2025, cuando por primera vez la infraestructura energética del anillo vial alcanzó un balance positivo, se generó más de lo que se consumió. Según datos de la Empresa Provincial Sociedad del Estado (EPSE), el sistema consumió 264 kilovatios hora, mientras que la generación fotovoltaica llegó a 331 kilovatios hora, lo que permitió no solo autoabastecer el funcionamiento de luminarias y pantallas, sino también inyectar energía a la red.

A partir de ese resultado, el foco se trasladó hacia la posibilidad de monetizar esa producción. El presidente de EPSE, Lucas Estrada, confirmó que la provincia ya inició gestiones para obtener certificados de energía renovable (REC), un requisito indispensable para validar la generación limpia y poder venderla a empresas con compromisos ambientales.

“Estamos negociando el certificado, que es el paso previo para poder vender la energía que genera la Circunvalación”, explicó el funcionario. En esa línea, detalló que ya se realizaron reuniones para certificar la producción y avanzar en acuerdos comerciales con potenciales compradores.

El mercado objetivo no es menor. Grandes compañías, principalmente del sector tecnológico, son las principales demandantes de este tipo de energía. Firmas como Microsoft, entre otras, buscan compensar su huella de carbono adquiriendo certificados que acrediten el uso de energías renovables en distintas partes del mundo.

Además, el valor de estos certificados puede incrementarse cuando la energía proviene de infraestructura con impacto social, como es el caso de la Circunvalación. “Eso hace que se cotice más”, explicó Estrada, al referirse a los estándares internacionales que regulan este tipo de operaciones.

En términos económicos, el esquema presenta un rango amplio de ingresos. Dependiendo de los criterios que se cumplan dentro del protocolo de certificación, el precio puede variar entre US$1 a US$100 dólares por megavatio hora. Estrada dijo que “se estima una generación estimada en 300 megavatios hora anuales, San Juan podría percibir entre US$3.000 y US$30.000 dólares por año.

Si bien no se trata de montos determinantes en términos presupuestarios, sí representan un cambio conceptual en la gestión de la infraestructura pública. La Circunvalación no solo reduce el gasto energético al depender menos de la red eléctrica, sino que ahora también puede generar recursos propios a partir de una política de sustentabilidad.

Este esquema se complementa con el sistema de compensación energética ya vigente. Durante los meses de mayor generación, el excedente se inyecta a la red y se convierte en crédito para el invierno, cuando el consumo aumenta y la producción solar disminuye.

Con 36 unidades solares distribuidas a lo largo del anillo y una potencia total instalada que cubre el 100% de la demanda del corredor, la Circunvalación se posiciona como una de las experiencias más avanzadas del país en materia de energías renovables aplicadas a obra pública.

En ese contexto, el paso hacia la comercialización del excedente no solo consolida el modelo, sino que abre una nueva etapa donde la transición energética se vincula directamente con la generación de ingresos. San Juan, así, suma un nuevo argumento para posicionarse en la agenda de la energía limpia, combinando eficiencia, innovación y oportunidades económicas.