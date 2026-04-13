Trump contra León XIV: "No quiero un papa que critique al presidente, él está ahí por mí"

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV tomó un giro inesperado, con un enfrentamiento verbal que ha atraído la atención mundial. En una reciente publicación en Truth Social, Trump arremetió duramente contra el Pontífice, acusándolo de ser "débil con el crimen" y de estar tomando decisiones políticas erróneas.

"No soy un gran seguidor del Papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen", afirmó Trump, en una crítica directa al Papa durante un comentario que hizo en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. El mandatario agregó que León XIV no está alineado con las necesidades de Estados Unidos en cuanto a seguridad internacional y que el Papa parece no entender las amenazas que representan países como Irán.

Críticas a la postura sobre Irán y Venezuela

Trump no se quedó ahí. En su publicación en Truth Social, continuó con su ataque, mencionando que el Papa tiene una postura demasiado blanda con respecto a Irán, un país que, según el presidente estadounidense, busca desarrollar armas nucleares.

"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear", dijo Trump.

Este comentario se produjo tras las recientes declaraciones de León XIV pidiendo a los líderes mundiales que pusieran fin a la violencia y que se alejaran de "la idolatría de uno mismo y del dinero".

Además, Trump apuntó a la postura del Papa sobre Venezuela, mencionando que no estaba de acuerdo con las críticas que el Pontífice había hecho al gobierno estadounidense por sus acciones en el país latinoamericano.

"No quiero un Papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela", manifestó Trump, sugiriendo que el Sumo Pontífice debería centrarse en su rol como líder espiritual y no involucrarse en los debates políticos internacionales.

"Él está ahí por mí"

En un tono desafiante, Trump también sugirió que el Papa había sido elegido por su nacionalidad estadounidense, con la idea de que sería la mejor manera de lidiar con su administración.

"León debería ponerse las pilas como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran Papa, no un político", declaró el presidente, mostrando su desdén hacia las posturas políticas del Papa.

La frase más controversial fue, sin duda, aquella en la que Trump insinuó que León XIV debe su puesto al mandatario estadounidense: "No quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos. Él está ahí por mí", escribió en Truth Social.

Un mensaje que enciende la polémica

Las declaraciones de Trump generaron un fuerte impacto en la opinión pública y en los círculos políticos internacionales. Analistas señalan que el presidente estadounidense cruzó una línea al cuestionar la legitimidad de la elección del Papa, un tema históricamente reservado al ámbito del Vaticano y ajeno a las injerencias externas.

Hasta el cierre de esta nota, la Casa Blanca no emitió comentarios adicionales más allá de la publicación del mandatario. Tampoco se informó si Trump planea continuar con sus críticas en los próximos días.

El enfrentamiento refleja las tensiones subyacentes entre la política exterior de Estados Unidos —cada vez más unilateral y pragmática— y las enseñanzas espirituales del Papa, que abogan por el diálogo, la paz y la mediación multilateral.