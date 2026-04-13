El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia de San Juan, destacando un clima típicamente otoñal para el inicio de la semana. Se esperan días templados, con amplitud térmica y cielos mayormente cubiertos, aunque sin lluvias significativas hasta el martes a la noche.

De acuerdo con el reporte oficial de este lunes 13 de abril de 2026, los sanjuaninos disfrutarán de una jornada estable y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C por la mañana y una máxima de 26°C durante la tarde.

Lunes: templado, con viento cambiante

El día comenzará con un cielo mayormente nublado y una sensación fresca, propia del otoño. La temperatura matinal rondará los 18°C, ideal para actividades al aire libre.

Hacia la tarde, el cielo pasará a estar parcialmente nublado, con el termómetro alcanzando los 26°C. El viento soplará desde el sector SE con velocidades de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.

Por la noche, el panorama se mantendrá similar: parcialmente nublado, con 21°C y viento del NO en el mismo rango de intensidad. La probabilidad de precipitaciones es 0% durante todo el lunes.

Martes: cambio hacia el final del día

El martes 14 de abril comenzará con un cielo parcialmente nublado en la madrugada, con una temperatura de 15°C y viento leve del norte (7 a 12 km/h). La mañana será algo nublada, con 18°C y viento del NO (13 a 22 km/h).

La tarde será la más cálida del período, alcanzando los 27°C, con cielo parcialmente nublado y viento del NO. Sin embargo, el dato a tener en cuenta llega por la noche: el SMN prevé chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá a 23°C y el viento rotará al sur, soplando más suave (7 a 12 km/h).