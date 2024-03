Durante la mañana de este lunes, se realizó el acto Conmemorativo por un nuevo Aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El lugar elegido fue la ex Legislatura Provincial que en ese entonces fue utilizada como un centro de detención clandestina.

En rueda de prensa, el vicegobernador Fabián Martín indicó: “El golpe militar es uno de los capítulos más negros de la historia argentina, tenemos que trabajar mucho para que esta parte de la historia no se vuelva a repetir. Tenemos que trabajar mucho para la unidad de los argentinos. A esta grieta hay que desalentarla y trabajar para la unión, un pueblo es una gran familia”.

“Estamos a 48 años de esa historia y tenemos que bregar por hacer desaparecer o borrar esas diferencias y trabajar mirando para adelante” agregó.

Al inicio de la actividad, el padre José María Nieto marcó una importante diferencia con el gobierno nacional diciendo que "como mínimo fueron 30.000 desaparecidos, y que el presidente no debe hablar desde lo partidario".

Del acto de conmemoración también participó Patricia Britos, hija de desaparecidos, quien brindó un emotivo discurso a los presentes. “El negro Britos, era mi padre. Él pertenecía a una familia numerosa, trabajaba, estudiaba y militaba. Desaparece en julio de 1976 con 26 años. Siempre le decía a mi madre: todos somos iguales, nadie tiene derecho a mirar en menos a otra persona” indicó.

Juan José Dubós, el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos agregó: “conmemoramos una fecha que forma parte de nuestra historia presente que no debemos olvidar. Fue un tiempo muy caro para los argentinos que nos invita a pensar y reflexionar para tener una mirada con planificación y proyección para un futuro mejor”.

La ministra de Gobierno, Laura Palma dijo al finalizar el acto que: “Es imposible no emocionarse. En mi caso he tenido la fortuna de nacer en democracia, pero gracias a estos actos y al recuerdo que mantienen vivo los familiares de víctimas y los que fueron víctimas de una situación tan dolorosa es que tenemos presente lo que no queremos para nuestro país. No queremos vivir en un país que no sea democrático entonces ratificamos que lo que tiene que regir es la libertad, la tolerancia y el respeto por el otro”.