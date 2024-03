Fabián Martín, vicegobernador de San Juan, confirmó el origen de los nuevos miembros del Instituto Provincial de Exploraciones Mineras (Ipeem) después del dictamen Pablo Farina. La declaración se dio en conferencia de prensa en Rivadavia previo a la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que encabezó el intendente Sergio Miodowsky.

“A pesar del fallo que ha emitido la Justicia nunca perdimos el diálogo con los presidentes del bloque Justicialista y el bloque bloquista. La semana pasada logramos un principio de acuerdo, que si Dios quiere, lo vamos a cristalizar en una próxima sesión extraordinaria, que sería el jueves”, comentó Martín.

Esto respondería a la representación de la primera minoría, que en este caso es el bloque de Producción y Trabajo y una representación a la segunda minoría, que correspondería al Bloquismo. “Nosotros siempre nos mantuvimos en esta postura porque la ley lo dice muy claro”.

Por último comentó que el designado por el Bloquismo se mantendría la designación de Chanampa. Por el lado de Producción y Trabajo aún no se define, explicó Martín.

Sobre el amparo de Farina

El magistrado Pablo Farina realizó una larga fundamentación y dio las razones del rechazo al amparo dándole la derecha al orreguismo porque en su fallo indica que “el caso que nos ocupa no se encuentra cumplida ninguna de las circunstancias que dan lugar a la acción (NdR: amparo), ya que no se restringe ninguna libertad o derechos esenciales, violando la Constitución, no siendo la amenaza manifiestamente arbitraria o ilegal y no es cierto que no exista otra vía para reparar el presunto perjuicio sufrido por los accionantes”.

Además, el juez del Quinto Civil profundiza al expresar que “la decisión de abstención del Sr. Gobernador de designar a los vocales suplentes propuestos por la Cámara de Diputados, comunicada conforme nota de 04/01/24 no está de ninguna manera lesionando, restringiendo, alterando o amenazando, sea con arbitrariedad o ilegalidad, derecho constitucional nacional o provincial del Bloque al cual pertenecen los accionantes, desde que se encuentra respaldado por el dictamen del cuerpo de Asesores legales debidamente fundado”.