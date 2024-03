Este 24 de marzo nuevamente partidos políticos y organizaciones de derechos humanos marcharon en conmemoración por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta ocasión, la movilización se dio en el marco de un contexto político donde el Gobierno nacional compartió un video que cuestiona el número de los 30.000 desaparecidos.

La concentración se llevó a cabo en Plaza 25 de Mayo y desde ahí marcharon por las calles del microcentro. De acuerdo a fuentes policiales, había tres cuadran colmadas de gente que marchaban pacíficamente por avenida Ignacio de la Roza hasta avenida Alem y desde ahí siguieron por avenida Libertador. “Este nuevo 24 de marzo no solamente marchamos por el recuerdo y la lucha de los 30.000, sino para evitar que se reedite el plan económico de la dictadura, que es similar al de Milei, Caputo y compañía”, expresó Lidia Paparelli, quien estuvo presa durante la última dictadura.

La lucha por los derechos humanos es histórica en Argentina. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

“Yo he sido presa y me acuerdo mucho. Nos tiene servir para que no nos vuelva a pasar. Nos torturaron, nos vejaron y nos violaron. A través de los Juicios de Lesa Humanidad logramos Justicia”, continuó.

Los asistentes llevaron carteles con consignas sobre la fecha.Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

También estuvo presente Diana Tello, esposa de Oscar Silverio Castillo, quien fue secuestrado por los miliares en los 70. “Estuvo preso tres meses, fue juzgado, lo absolvieron, salió de la cárcel de Chimbas, pero lo volvieron a secuestrar. No llegó a la casa, y a partir de ahí nunca más supimos nada, nada de él, hicimos todas las denuncias nacionales, internacionales, oficiales, eclesiásticas y todo fue en vano”, contó.

Dijo que el juicio se llevó a cabo en el 2017 en el Tribunal Oral Federal de San Juan donde los responsables fueron juzgados. En total, fueron cuatro acusados y todos condenados a cadena perpetua. “Ninguno tuvo la generosidad, la grandeza, con la familia, la actitud humana de decir qué hicieron con Oscar y dónde está”.

Más adelante compartió su postura sobre conducta del Gobierno de Milei sobre la fecha: “La actitud del Estado nacional en este momento, es enfrentar esta idea de manera sistemática. La descalifica, la desconoce y para nosotros eso es muy doloroso, porque nosotros estamos hablando de vidas”.

Diana milita por los derechos humanos desde 1978 junto a otros familiares de desaparecidos y en la manifestación llevan consigo un cartel histórico que recuerda y mantiene viva la lucha por la memoria. “Eran padres, madres, pero la bandera sigue abierta, sigue presente, nosotros los buscamos porque queremos saber dónde están, cómo, quién y por qué no los juzgaron, no les dieron la oportunidad de un juicio”, siguió contando con dolor.

San Juan dijo presente por los derechos humanos.Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Por último, habló sobre el video divulgado por el oficialismo que cuestiona a los 30.000 desaparecidos y opinó que: “Es lamentable y me pareció muy doloroso y más queriendo hacer un golpe bajo en un día tan preciado para los argentinos como es el 24 de marzo, para que no se vuelva a repetir nunca más”.