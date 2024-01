Los vecinos de la zona norte de Santa Lucía se reunieron con el presidente de Unión Vecinal Colonias Unidas Richet Zapata, Sergio López, para transmitirle su reclamo respecto al problema de falta de agua. La entidad es la encargada de distribuir el agua potable en la zona y, según los vecinos, hace un mes carecen del recurso hídrico. Desde la institución señalaron a Energía San Juan como el responsable de la problemática debido a que la baja tensión eléctrica que hay no permite instalar y hacer funcionar correctamente unas bombas que hace poco compraron.

Durante la mañana del martes, un grupo de vecinos de la zona norte de Santa Lucía, perteneciente a la Colonia Richet Zapata, llegaron a la unión vecinal, ubicada sobre calle Cordillera de los Andes y Angualasto, para reclamar a través de un bocinazo debido a que desde hace varios días que tienen problemas con el suministro de agua. Los vecinos eligieron esa forma de protesta para visibilizar la problemática porque, afirmaron, las autoridades de la unión vecinal no les han dado respuestas. Cabe mencionar que los vecinos llegaron y se retiraron de manera pacífica sin interrumpir el tránsito de la zona.

"Hace más de un mes que no tenemos nada de agua, a veces y solamente en las noches, sale un hilito que no alcanza ni para llenar los tanques de los inodoros”, dijo Emma Baigorria, vecina presente en el reclamo.

Este martes 30 de enero en horas de la noche tuvieron la primera reunión con el presidente de la unión vecinal, Sergio López, quien responsabilizó a Energía San Juan, ya que la baja tensión existente no les permite instalar las bombas de agua que compraron. “Ellos necesitan más potencia eléctrica para las bombas que supuestamente ya están compradas”, expresó Silvina Torres, vecina del barrio El Tribal, y agregó que solamente pudieron ingresar a la reunión dos lugareños por barrio.

En este sentido, expresó que acudirán a Energía San Juan para que le den explicaciones sobre la situación. “Siempre fue malo el servicio, pero ahora hace un mes más o menos, desde las fiestas, que no se restableció nunca. No sale agua de las canillas, no tenemos agua en los depósitos, el que tiene cisterna no se le llena, o sea esto es decadente”, declaró.

Cabe mencionar, que OSSE había delegado la administración del servicio de agua potable a las uniones vecinales, sin embargo hay varios barrios de San Juan que continúan con problemas en el servicio de agua potable.