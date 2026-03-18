La familia del abogado argentino Germán Giuliani reclamó su liberación inmediata al cumplirse 300 días de detención en Venezuela, en un caso que genera creciente preocupación diplomática y denuncias por violaciones a los derechos humanos.

El pedido fue dirigido directamente a Delcy Rodríguez y a otras autoridades del régimen, a través de un video difundido por su esposa y sus tres hijos, quienes describieron el impacto emocional de la situación y reclamaron una solución urgente.

“300 días de angustia, de incertidumbre”, expresó su esposa, Virginia Rivero, quien insistió en que no existe “ninguna razón legal ni humana” para que continúe detenido. En el mismo mensaje, sus hijos pidieron que se respeten sus derechos y que pueda regresar con su familia.

Giuliani, abogado penalista, había viajado a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales, pero fue detenido semanas después, en mayo, en un contexto político sensible previo a elecciones legislativas. Según su entorno, fue arrestado tras identificarse con acento argentino.

Desde entonces permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad Yare II, a las afueras de Caracas, acusado por el gobierno venezolano de delitos como terrorismo, narcotráfico y mercenarismo, cargos que su familia y organismos de derechos humanos rechazan por falta de pruebas.

El caso escaló a nivel internacional: la Argentina ya reclamó su liberación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde denunció la detención como arbitraria y exigió garantías para su integridad física.

Tras la liberación reciente de otros detenidos, Giuliani es actualmente el único ciudadano argentino que permanece privado de su libertad en Venezuela, lo que incrementa la presión diplomática sobre el gobierno de Caracas.

En este contexto, la familia reiteró que no dejará de exigir justicia: “No vamos a descansar hasta que vuelva a casa”, afirmaron, en un mensaje que busca mantener visibilidad internacional sobre un caso que continúa sin resolución.