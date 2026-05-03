Los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 deberán reacomodar sus relojes. Debido a los pronósticos de tormentas intensas y actividad eléctrica sobre el circuito del Hard Rock Stadium, la FIA tomó la decisión excepcional de adelantar el inicio del Gran Premio de Miami.

Originalmente pactada para las 17 de nuestro país, la competencia se largará finalmente a las 14 (hora de Argentina). La medida busca ganarle de mano a un frente de mal tiempo que amenaza con un 90% de probabilidades de lluvia y que, por protocolo de seguridad en Florida, obligaría a detener toda actividad ante la caída de rayos.

"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones y garantizar la seguridad de pilotos y aficionados", explicaron desde la organización tras una clasificación que dejó sensaciones encontradas y mucha expectativa.

Colapinto, ante su gran oportunidad

En medio de este caos climático, Franco Colapinto llega fortalecido. El piloto de Alpine partirá desde la octava posición, logrando su mejor clasificación histórica desde que desembarcó en la máxima categoría. Franco no solo se metió en la Q3 por primera vez con el equipo francés, sino que volvió a batir a su compañero Pierre Gasly (10°), pese a correr con un alerón en condiciones inferiores.

"Estoy contento, hice una clasificación muy sólida", declaró el pilarense tras clavar un tiempo de 1:28.762. El argentino compartirá fila con figuras de la talla de Lewis Hamilton, en una grilla que tiene a Kimi Antonelli como el poleman inesperado tras una sesión vibrante.

El factor agua

El adelanto del horario no garantiza una carrera seca, pero sí intenta evitar el pico más fuerte de la tormenta. Si el agua aparece en pista, será un condimento extra para un circuito que, según lo visto en la carrera Sprint del sábado, ofrece pocos espacios para el sobrepaso. Para Franco, será un desafío de supervivencia y estrategia en busca de sumar puntos gordos para Alpine.

Cronograma actualizado para Argentina:

Gran Premio de Miami: Domingo 3 de mayo - 14:00 hs.