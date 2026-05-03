El Turismo Nacional volvió a rugir en la provincia, donde el Autódromo de Villicum fue el escenario ideal, con cielo soleado, aire fresco y la adrenalina de una atractiva competencia motor. La cuarta fecha del campeonato está en pleno desarrollo y este domingo será la celebración del Gran Premio San Juan Gobierno – Copa Banco San Juan con sus dos clases. Es la sexta vez que el TN corre en el circuito albardonero.

Luego de dos tandas de entrenamientos en la clase dos, computando los mejores registros, el mendocino Tomás Vitar (Nissan March) fue quien se quedó con el mejor tiempo, con 1m52s417, aventajando por 145/1000 a Ezequiel Bastidas (Toyota Yaris), quedando tercero Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) a 197/ entre los mejores de la clase y con buenas sensaciones de cara a la clasificación de los 34 participantes.

En la Clase 3, entre 32 pilotos, fue Leonel Pernía (Honda Civic) quien se mostró más veloz en un circuito que siempre le cae bien al piloto tandilense que marcó 1m48s555 en un duelo muy ajustado, ya que superó por apenas 058/1000 al cordobés Facundo Chapur (Honda Civic), quedando tercero Facundo Ardusso (Toyota Corolla), a 277/1000.

Pasadas las tres de la tarde comenzó la clasificación para la clase menor que en la primera tanda lo tuvo a Franco Bodrato Mionetto (Peugeot 208) como el mejor, superando por una décima al Yaris de Eluchans, aunque la mayoría guardó los mejores neumáticos para la segunda tanda.

Luego vino la única tanda de clasificación de la clase mayor donde se dio un duelo espectacular entre Pernía, Lambiris, Chapur y Canapino, finalizando en ese orden.



Los diez mejores de Clase 3: 1º Leonel Pernía 1m48s688; 2º Mauricio Lambiris a 543/1000; 3º Facundo Chapur a 579/1000; 4º Agustín Canapino a 580/1000; 5º Jeremías Olmedo a 654/1000; 6º Julián Santero a 878/1000; 7º José Manuel Urcera a 1s012/1000; 8º Alfonso Domenech a 1s025/1000; 9º Facundo Marques a 1s026/1000; 10º Damián Bautista a 1s081/1000.

Leonel Pernía expresó su sentir luego de la primera posición en clasificación: “Ha sido difícil; me encontré con un auto muy equilibrado que me permitió apretar en todos los sectores y eso se terminó notando, logrando un tiempazo y contento por el 1-2 del equipo. Voy con mucha fe para mañana; obviamente que no es fácil ganar pero tengo un auto y un equipo que me permiten intentarlo. Somos un grupo de pilotos ya maduros, con alto nivel y nos conocemos mucho y todos estamos sentados en autos muy buenos”, explicó el corredor.

Para cerrar la jornada sabatina de TN restaba la última tanda de clasificación de la Clase 2, la que se puso en marcha a las 17:20 y allí Bodrato Mionetto ratificó el andar de su Peugeot 208 y se quedó con la pole position, asegurándose largar en el primer lugar en la primera serie matutina del domingo.

1º Franco Bodrato Mionetto 1m52s663 ; 2º Exequiel Bastidas a 166/1000; 3º Francisco Coltrinari a 197/1000; 4º Juan Ignacio Canela a 275/1000; 5º Martín Leston a 4771000; 6º Maximiliano Bestani a 525/1000; 7º Valentino Quattrocchi a 569/1000; 8º Juan Martín Eluchans a 574/1000; 9º Renzo Blotta a 575/1000; 10º Marcelo Guevara a 600/1000.

Tras ser el más veloz, un emocionado Bodrato Mionetto dijo: “Me pone muy contento esta pole porque me costó mucho llegar hasta acá. Desde el karting hasta la primera victoria en la Abarth. Nada ha sido fácil y esta pole me pone muy contento”.

Este domingo la actividad comenzará temprano con las series de Clase 2 a partir de las 9hs. y la final de la carrera comenzará a las 12:45 hs. aproximadamente.

Por su parte, la Clase 3 tendrá sus series a partir de las 11 hs. y la carrera final se disputará a las 13:50 hs.



