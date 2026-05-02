La Municipalidad de Rawson, a través del área de cultura, invita a toda la comunidad a participar de "Rawson Danza", un evento diseñado para poner en valor el talento de nuestros artistas y celebrar el arte de la danza en todas sus expresiones. La cita tendrá lugar este domingo 3 de mayo, de 12:00 a 19:00 horas, en el Predio Gaucho José Dolores, ubicado en calle Ramón Franco entre 5 y 4, Médano de Oro.

El encuentro contará con un despliegue artístico de primer nivel, reuniendo en un mismo escenario a más de 20 academias e institutos de danza del departamento, junto a la presentación especial del Ballet Municipal. Esta iniciativa busca no solo fomentar el intercambio cultural, sino también brindar un espacio de visibilización para los bailarines locales.

Además de la propuesta sobre las tablas, las familias podrán disfrutar de una jornada completa al aire libre que incluirá ranchos de comidas tradicionales y una variada feria de emprendedores, donde se podrá conocer el trabajo de los artesanos de la zona.

La entrada es libre y gratuita y apta para todo tipo de público. Para asegurar una tarde cómoda y amena, la organización municipal invita a los asistentes a concurrir con su propia conservadora, sillas y reposeras.

Con actividades de este tipo, la gestión municipal continúa apostando a la cultura como eje de encuentro y desarrollo para todos los vecinos de Rawson.

