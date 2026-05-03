La presencia de San Juan en la Feria Internacional del Libro está logrando resultados positivos en cuanto a su performance, contacto con el público y la variedad de propuestas artísticas y culturales. Durante las jornadas que se celebran en el Predio de La Rural, los visitantes de numerosas procedencias se encuentran con lo mejor de la identidad sanjuanina representada en sus letras, su producción editorial, su gastronomía, la música y las historias que se van tejiendo en el espacio compartido que cuenta la provincia con Mendoza y San Luis.

Para esta edición, la delegación está conformada por 37 autores locales que llevan sus obras e intentan proyectarlas tanto en el mercado nacional, como en el internacional.

Desde que se inauguró la feria (el 23 de abril pasado) el espacio provincial registra más de 30 títulos que serán destinados a bibliotecas universitarias de Estados Unidos y de Alemania, que se efectuaron en las jornadas profesionales -previos a la apertura oficial- lo que evidencia un interés creciente por la literatura sanjuanina en el exterior.

El stand 3022 llamado “Cuyo Cultura”, está integrado por los espacios de las secretarías de cultura de las provincias cuyanas. Está instalado en el Pabellón Ocre, dentro del predio ferial.

De modo diario, hay presentaciones de libros con la participación de los autores y creadores de sus respectivas obras, conferencias e intervenciones artísticas, venta y promoción turística.

A raíz de una convocatoria realizada en marzo por la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, se encuentran las obras editadas desde 2022 a 2026. A estos libros, se sumaron los títulos del San Juan Escribe organizado por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados.

Con identidad local

Entre las intervenciones más destacadas está la puesta de “Relatos de tierra y fe: escenas sanjuaninas”. Es un espectáculo escénico e interdisciplinario, que combina narración literaria, música en vivo, danza contemporánea de raíz folklórica e intervención plástica.

La pieza está inspirada en relatos e imaginarios de la provincia de San Juan. A través de una puesta sensible y dinámica, se abordan dos universos identitarios: la figura de Domingo Faustino Sarmiento desde una mirada humana y anecdótica, y la leyenda de la Difunta Correa como símbolo de amor, sacrificio y devoción popular. La obra propone una experiencia poética que vincula cuerpo, palabra e imagen, generando un diálogo entre tradición y contemporaneidad.

Aquí participan artistas locales Pablo Montemurro, Lucio Flores, Florencia Carmona, Pierina Ciallella, Jonathan Migliorance, Karen Aguirre, el conjunto Amazonas Malambo y Federico Hueso. La puesta está dirigida por Pablo Barbera y cuenta con la dirección musical de Lucio Flores y el guión de Montemurro. La producción de Jennifer Piñero y la técnica de Yanina Cabral.

Encuentro con la palabra sanjuanina

Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares, a cargo de la coordinación del stand, contó en comunicación con DIARIO HUARPE, que “todo está saliendo muy bien, es algo superador que no teníamos el año pasado”.

Las presentaciones de libros de autores sanjuaninos son de a dos y tres por jornada hasta el 7 de mayo. A partir del 8 hasta el 11 de mayo, habrá seis presentaciones por jornada. En simultaneo, están los números denominados “burbujas artísticas” donde se narran con danza, relato, canto y piano la historia de la primera escuela fundada por Sarmiento en San Luís y la historia de la Difunta Correa.

“Estas intervenciones duran 15 minutos antes de la presentación de libros. Eso permite que reúna a más espectadores en la previa de cada conferencia”, dijo el funcionario.

Las 24 bibliotecas populares, de las cuales, 21 tienen enlace activo con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) este requisito les permite a dichas instituciones culturales, contar con un subsidio de compra de libros en la feria.

Gracias al programa “libroxciento” que otorga la feria, los precios de los materiales de lectura se adquieren al 50% del valor de mercado. La compra será los 8, 9 y 10 de mayo.

“Es un programa valioso porque les da la posibilidad a las bibliotecas contar con material novedoso y muy atractivo para renovar su patrimonio y sus servicios, permite que la biblioteca este más viva, renovada y que agrande su comunidad”, dijo Caballero.

Además, han viajado dos bibliotecas más, que vienen del ámbito universitario, una es la biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ y la otra, es la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, también de la UNSJ.

“Por gestión del Gobierno de San Juan, estas bibliotecas pudieron acceder también al programa de la feria para comprar libros a mitad de precio, es material académico muy necesario para su acervo. Esto no se hizo en ediciones anteriores y estamos muy felices por lo que se ha logrado. Esperamos que pueda repetirse el año que viene y que se extienda esta propuesta a otras bibliotecas”, contó el funcionario.

Por otro lado, el Día de San Juan en la Feria del Libro será el domingo 10 de mayo en la Sala Julio Córtazar del Pabellón Amarillo a las 20:30 hs. el Fondo Editorial de la Camara de Diputados y la Secretaría de Cultura, se presentará una edición especial de las obras completas de Ofelia Zuccoli. Son diez tomos con todos los textos de la autora sanjuanina.

Dicha presentación tendrá una intervención multi-artística con número de danza, canto, video, sonidos, voces en off, que pondrán en valor a la vida y obra de la poetisa.

Mientras tanto, el próximo encuentro que se espera realizarse para este domingo 2 de mayo, a las 16 hs. será la charla y lanzamiento del libro “Protegidos” del escritor sanjuanino Marcelo Casiva.