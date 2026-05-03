La flotilla Global Sumud denunció este torturas contra los activistas de España y Brasil que están bajo custodia israelí y que fueron trasladados a una cárcel al norte de la Franja de Gaza, tras su captura el miércoles pasado en aguas cercanas a Creta, Grecia. Brasil y España habían protestado el viernes tras conocerse que los dos activistas iban a ser enviados a Israel, que los acusa de tener presuntos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, una asociación denunciada por Estados Unidos e Israel de trabajar para Hamas.

Aislados y sin atención médica

“Según la embajada brasileña, Thiago Ávila ha informado que fue torturado, golpeado y maltratado. Responsables de la embajada observaron marcas visibles en su cara durante una visita supervisada, con un cristal de separación y sin poder comunicarse libremente”, explicó la flotilla Global Sumud en un comunicado. Ávila, ciudadano brasileño, denunció “importantes dolores”, en particular en su hombro. “A pesar de haber sido examinado por un médico no se le ha prestado la atención médica adecuada”, resaltó la flotilla.

La embajada de Brasil intenta que se le presente “tratamiento apropiado de inmediato”, según Global Sumud, que recuerda que Ávila se encuentra también en huelga de hambre y solo bebe agua desde que fue capturado por efectivos israelíes en aguas internacionales. También abogados del Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, pudieron visitar al sueco-español de origen palestino Saif Abukeshek y a Ávila.

En el caso de Abukeshek, los abogados relataron que lo tienen maniatado y con los ojos vendados, obligado a permanecer boca abajo en el suelo desde el momento de su captura hasta la mañana de este sábado, lo que le provocó hematomas en cara y manos. Al llegar a la Cárcel de Shikma le informaron que sería interrogado por el Shin Bet, el servicio de seguridad israelí para el interior y los territorios palestinos por presunta “pertenencia a una organización terrorista”, relató Adalah.

En cuanto a Ávila, Adalah denunció la “extrema brutalidad” de los militares israelíes durante la captura de los barcos. “Fue arrastrado boca abajo por la cubierta y golpeado tan gravemente que se desmayó dos veces”, informó el colectivo de abogados. Durante la visita, los representantes de Adalah pudieron corroborar que tenía “hematomas visibles” en la cara, principalmente alrededor de su ojo izquierdo. Además dieron cuenta de “restricción de movimientos e intensos dolores en una mano”.

La acusación de Israel

Las autoridades de Israel no respondieron por el momento a las acusaciones. “Los dos activistas comparecerán este domingo 3 de mayo ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon para una audiencia en la que se solicitará la prórroga de su detención”, concluye el comunicado del equipo de abogados. El sábado por la mañana el ministerio de Exteriores israelí informó del desembarco de Abukeshek y Ávila -a los que acusa de mantener lazos con la organización militante palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina en su territorio, donde, según afirmó, serían interrogados por “autoridades policiales”.

Este sábado, el gobierno español denunció una detención “ilegal”. “Estamos ante una detención ilegal en aguas internacionales, fuera de toda jurisdicción de las autoridades israelíes y por lo tanto, Saif Abukeshek tiene que ser puesto en libertad inmediatamente para pueda regresar a España”, declaró el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a la radio catalana Rac1. Según la cancillería israelí, “ambos (activistas) recibirán una visita consular de los representantes de sus respectivos países en Israel”.

Veleros en solidaridad con Global Sumud

Días después de que el ejército israelí interceptara a la flotilla Global Sumud en el Mediterráneo, cuatro veleros zarparon este sábado desde el puerto italiano de Siracusa con el objetivo de romper el bloqueo naval de la Franja de Gaza. La iniciativa fue por la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC), formada por organizaciones de la sociedad civil de varios países, y por el movimiento ‘“Thousand Madleens”.

Ambas organizaciones tenían previsto unirse en los próximos días a la Global Sumud. Tras el asalto israelí, 22 naves de esa flotilla fueron inutilizadas y unos 175 activistas detenidos y después desembarcados en la isla griega de Creta. Los cuatro nuevos barcos que partieron rumbo a Gaza son los veleros ‘Adalah’ y ‘Perseverance’, de la FFC, y ‘Tenaz’ y ‘Linah’ de “Thousand Madleens”.

Con más de 50 naves, la flotilla humanitaria Global Sumud partió de distintos puertos de Italia, Francia y España con destino a Gaza. Los activistas querían romper el bloqueo israelí de la Franja y entregar ayuda humanitaria a este territorio devastado por dos años de guerra entre Hamas e Israel, que arrancó el 7 de octubre de 2023 con la ofensiva sorpresa de los islamistas en el sur israelí.



