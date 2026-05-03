Los sanjuaninos podrán disfrutar de un domingo con temperaturas muy agradables, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la presencia de viento durante la tarde. La jornada comenzó con un cielo totalmente despejado y una mínima que se ubicó en los 11°C.

Para lo que resta del día, se espera que la temperatura ascienda hasta alcanzar una máxima de 23°C. Si bien el sol será el gran protagonista de la mañana, hacia la tarde el cielo comenzará a mostrar una nubosidad parcial que se mantendrá hasta el cierre del día.

El viento: el invitado de la tarde

El dato a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre es el comportamiento del viento. Según el reporte oficial, por la tarde se esperan ráfagas provenientes del sector Sudeste que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, la intensidad disminuirá y la dirección rotará hacia el Sudoeste, con una temperatura que rondará los 15°C.

No se registran probabilidades de precipitaciones para ninguna etapa de este domingo, lo que asegura una jornada seca en todo el territorio provincial.

Pronóstico extendido

Para quienes ya miran de reojo el inicio de la semana laboral, las condiciones seguirán siendo estables y con temperaturas que incluso superarán a las de este domingo:

Lunes: Mínima de 10°C y máxima de 24°C.

Martes: Mínima de 8°C y máxima de 25°C.

Miércoles: Mínima de 11°C y máxima de 25°C.

Jueves: Mínima de 9°C y un leve descenso con máxima de 22°C.

De esta manera, San Juan transitará los primeros días de mayo con tardes templadas y mañanas frescas, ideales para el movimiento diario sin necesidad de abrigos extremos.