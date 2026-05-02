El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) sir Harv Smyth aseguró que se mantiene el “alerta máxima” en las Malvinas y que la defensa de las islas es “innegociable”.

Estas declaraciones, que endurecen la postura de Londres sobre el Atlántico Sur, se producen tras la filtración de un memorando del Pentágono que sugería un posible apoyo estadounidense a la reivindicación argentina sobre el archipiélago.

“Hoy, en todo el Reino Unido y a nivel mundial, en lugares tan lejanos como Medio Oriente, la RAF está en estado de máxima alerta y preparada para defender a nuestro país en cualquier momento”, dijo Smyth a The Times.

Sobre Malvinas, el jefe de la RAF sostuvo que desde 1982 que el papel de los aviones británicos en la “defensa” del espacio aéreo es “innegociable”. Además, recordó la base militar que funciona en Mount Pleasant, en la isla Soledad a 55 kilómetros de Puerto Argentino.

“Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las islas es absoluto”, señaló el jefe militar, quien además vinculó el estado de vigilancia actual con la necesidad de demostrar una disuasión creíble frente a cualquier intento de desafiar la soberanía británica en el archipiélago.

Smyth remarcó que el despliegue tecnológico y humano en las islas no es estático, sino que se adapta de manera permanente a los desafíos globales, manteniendo una coordinación estrecha con las otras ramas de las Fuerzas Armadas apostadas en el área.

Solo un "correo electrónico"

La tensión escaló luego de una filtración de un correo electrónico del Pentágono y que indicaba la posibilidad de que Estados Unidos abandonara su posición neutral frente al conflicto y pasara a apoyar el reclamo de soberanía de la Argentina.

“Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico. Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas”, declaró el secretario de estado estadounidense Marco Rubio al diario inglés The Daily Telegraph en un intento de calmar los ánimos.

Las declaraciones de Rubio, además, se enmarcaban en la previa de la visita oficial de los reyes Carlos III y Camilla a Washington, donde fueron recibidos por Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

El texto que se había filtrado, presuntamente escrito por un alto funcionario del Pentágono, describía opciones de la Casa Blanca para sancionar a los aliados de la OTAN que no se habían sumado a la guerra contra Irán.

En el caso del Reino Unido, el mail hablaba de la idea de suspender el apoyo a Londres en la disputa por la soberanía de las Malvinas, que reclama la Argentina. Hubo airadas reacciones en los dos países, marcados por la guerra de 1982, ante lo que parecía un “castigo” por parte de Trump.