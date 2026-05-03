La noche estaba servida para ser una jornada histórica en la Florida. Lionel Messi saltaba a la cancha para cumplir su partido número 100 con la camiseta del Inter Miami, pero el desenlace fue un golpe durísimo para el equipo del astro argentino: perdieron el clásico ante Orlando City por 4 a 3 en la última jugada del partido.

El inicio del encuentro fue una ráfaga de fútbol para las Garzas. A los 4 minutos, Ian Fray puso el primero y, promediando la etapa inicial, Telasco Segovia amplió tras una asistencia de Leo. A los 34 minutos, el propio Messi puso el 3-0 con un zurdazo espectacular desde afuera del área que parecía liquidar la historia.

La remontada que nadie esperaba

Sin embargo, el equipo de Orlando no se entregó. Antes del descanso, el argentino Martín Ojeda descontó para la visita. En el complemento, el ex Racing se vistió de héroe: anotó a los 23 y luego, a falta de 12 minutos, cambió un penal por gol para sellar su triplete y empatar un partido que parecía imposible.

Cuando el empate parecía inamovible y los equipos se repartían los puntos, apareció Tyrese Spicer en el minuto 93 para poner el 4-3 definitivo, dejando mudo al nuevo estadio de Miami que sigue sin conocer la victoria desde su inauguración el pasado 4 de abril.

La tabla y lo que viene

Pese a la derrota, el equipo de Messi se mantiene como escolta en la Conferencia Este con 19 puntos, quedando ahora a cuatro unidades del líder Nashville SC. Por su parte, Orlando City tomó aire con este triunfo histórico y salió del fondo, aunque permanece antepenúltimo con 10 unidades.

Para las Garzas, la preocupación pasa por la solidez defensiva y la falta de triunfos en casa, donde ya acumulan tres empates y una derrota desde que estrenaron su nueva casa. Messi, por su parte, llegó a su centenario de partidos con una mezcla de orgullo personal y la amargura de un clásico que se escapó entre las manos.