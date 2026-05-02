Jornada memorable y llena de entusiasmo tanto para el piloto argentino Franco Colapinto, para el equipo de Alpine en las pruebas clasificatorias de la Fórmula 1.

En las calles de la ciudad de Miami, Estados Unidos, Colapinto quedó en octava posición para largar en el Grand Prix que se disputará este domingo por la sexta fecha del campeonato 2026 de la F1.

El argentino mostró un excelente desempeño durante el fin de semana en las pruebas. En la Q1, llegó a la décima posición, gracias a su registro de 1:29,684, para avanzar a la siguiente tanda clasificatoria. Después en, en la Q2 Colapinto volvió a lucirse, ya que en su primer intento giró en 1:28,975, lo que le permitió finalizar en la novena colocación para meterse en la Q3, repitiendo lo hecho este viernes en la clasificación para la carrera sprint.

Finalmente, en la Q3, el nativo de Pilar marcó un tiempo de 1:28,762, que le permitió finalizar por delante de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine), para así obtener en octavo lugar de cara a la largada en la carrera de este domingo, que está programada para las 17 hs. (hora de Argentina).

En esta carrera, Colapinto buscará volver a sumar puntos en la Fórmula 1 luego de lo que fue su gran actuación en el GP de China hace poco más de un mes, en el que terminó décimo.

La actividad este viernes para Colapinto había comenzado más temprano con la carrera sprint, donde pese a largar octavo terminó en el décimo puesto y no pudo sumar. Allí, el triunfo quedó en manos del británico y actual campeón de la categoría, que es el británico Lando Norris (McLaren).

Mientras que la pole position fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), la primera fila la completa el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli, tuvo tiempo impecable de 1:27,798 y se afianza como uno de los candidatos a pelear por el título con tan solo 19 años años de edad.

En el segundo lugar comenzará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien terminó a 166 milésimas de Antonelli, mientras que la segunda fila estará compuesta por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y Norris.

Para buena noticia de los argentinos y argentinas que siguen la F1, Colapinto buscará mantener su gran nivel para la carrera de este domingo en Miami.

Así largarán en la carrera del GP de Miami

01 - Kimi Antonelli (Mercedes)

02 - Max Verstappen (Red Bull)

03 - Charles Leclerc (Ferrari)

04 - Lando Norris (McLaren)

05 - George Russell (Mercedes)

06 - Lewis Hamilton (Ferrari)

07 - Oscar Piastri (McLaren)

08 - Franco Colapinto (Alpine)

09 - Isack Hadjar (Red Bull)

10 - Pierre Gasly (Alpine)

11 - Nico Hulkenberg (Audi)

12 - Liam Lawson (Racing Bulls)

13 - Oliver Bearman (Haas)

14 - Carlos Sainz Jr. (Williams)

15 - Esteban Ocon (Haas)

16 - Alexander Albon (Williams)

17 - Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18 - Fernando Alonso (Aston Martin)

19 - Lance Stroll (Aston Martin)

20 - Valtteri Bottas (Cadillac)

21 - Sergio Pérez (Cadillac)

22 - Gabriel Bortoleto (Audi)

La actividad en el circuito norteamericano corresponde a la sexta fecha de un campeonato que retoma su marcha habitual. La temporada había sufrido cambios importantes debido a la suspensión de las competencias en Baréin y Arabia Saudita por la situación de conflicto en Medio Oriente.

Todo el evento se podrá seguir en directo por Fox Sports y por Disney+.

