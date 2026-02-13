El cielo de febrero presenta uno de los calendarios astronómicos más activos del año, con fenómenos visibles desde ambos hemisferios y condiciones favorables para observar sin telescopio. Según recomendaciones de la NASA, la segunda mitad del mes es el momento ideal para mirar hacia arriba: coinciden la presencia destacada de Orión, un desfile de planetas y fases lunares que mejoran la visibilidad nocturna.

A partir del 12 de febrero se intensifica la actividad celeste. Entre los eventos principales se destaca la alineación de varios planetas, visible poco después del atardecer. Saturno, Venus y Mercurio se agrupan hacia el oeste-suroeste, mientras que Júpiter se mantiene alto y brillante en el firmamento. Hacia fin de mes, la configuración se vuelve más evidente y facilita la identificación de varios mundos en una misma franja del cielo.

En paralelo, la constelación de Orión se consolida como protagonista del cielo nocturno. Su característica figura (con el cinturón de las “Tres Marías” y la estrella rojiza Betelgeuse) se observa con claridad durante toda la noche y resulta una de las más fáciles de reconocer incluso para principiantes.

El calendario lunar también influye en la observación. El 17 de febrero se produce la Luna nueva, considerada la mejor noche del mes para ver estrellas y planetas por la ausencia de brillo lunar. Luego, el 24 llegará el cuarto menguante, otra fase favorable, especialmente durante la madrugada.

Para aprovechar estos fenómenos, los especialistas recomiendan alejarse de la contaminación lumínica, observar poco después del atardecer y permitir que la vista se adapte a la oscuridad. Muchos de los eventos de febrero pueden apreciarse a simple vista, aunque unos binoculares mejoran la experiencia.