La Feria Minera en Canadá se realiza del 3 al 6 de marzo y es el evento más importante a nivel internacional, por lo que tanto autoridades como proveedores quieren ser parte. La provincia de San Juan participará de la Prospectors and Developers Association of Canadá 2024 (PDAC). Desde Gobierno confirmaron a DIARIO HUARPE que este año acudirá solamente el gobernador Marcelo Orrego junto al Ministro de Minería Juan Pablo Perea.

La austeridad propuesta por el Gobierno provincial alcanzó a este viaje, qué, además, será financiado completamente por el CFI y no llevará a una comitiva de empresarios. El objetivo de ser parte de este tipo de encuentro es consolidar proyectos y generar inversiones

Sector privado

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan, Juan Pablo Delgado confirmó que si serán parte de este importante evento. “Desde Casemi son 18 los socios que van a ser parte de la feria, cada empresario paga su pasaje y la Cámara hace una gestión para poder, dentro de la Feria, ser parte de una agenda”.

Por otro lado, Fernando Godoy de Caprimsa aseguró a este medio que, siguiendo los pedidos de austeridad del gobierno, desde la Cámara no van a participar este año. Es más, emitieron un comunicado que detallaba el porqué de su decisión: “Desde Caprimsa se decidió no asistir siendo coherentes con la situación de varios socios que al momento no tienen contratos. Sin embargo, la Mesa Federal de Proveedores Mineros va a estar muy bien representada por las otras cámaras que asistirán a la feria".

Feria Minera en Canadá

Anualmente Canadá se convierte en el centro de atracción de los inversionistas, quienes asisten al Centro de Convenciones Metro de Toronto con el fin de encontrar nuevas plazas dónde operar y concretar proyectos mineros.

Este año PDAC se realizará desde el domingo 3 al miércoles 6 de marzo, y a este evento asisten más de 30.000 personas de todo el mundo, debido a su nutrida agenda de actualidad, contacto directo con autoridades nacionales y oportunidades comerciales.

Durante los cuatro días, el centro de convenciones recibirá a inversionistas, financistas, administradores de fondos, académicos, ejecutivos bancarios, corredores, analistas, abogados, comunicadores, desarrolladores mineros, gerentes de exploración, geólogos, geocientíficos, Ingenieros, funcionarios gubernamentales y estudiantes de todo el mundo relacionados con la industria minera.