Desde el primer minuto en el que ganó las elecciones, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, habló de austeridad. Comenzó aplicándolo él mismo en el Estado provincial, con la reducción del 30% de la planta política y, luego, solicitó a los 19 intendentes llevar adelante la misma filosofía en sus jurisdicciones. DIARIO HUARPE hizo un relevamiento con los jefes comunales y, en su mayoría, tomarán medidas contra la clase política, apuntando a la disminución en la cantidad de cargos políticos y algunos beneficios como lo eran la utilización de movilidades oficiales.

Carlos Munisaga, de Rawson, le bajó los sueldos a sus funcionarios. Susana Laciar, de Capital, apuntó a la reducción de las movilidades y ordenó a sus agentes la utilización de autos propios y sus teléfonos móviles. Daniela Rodríguez redujo la planta política en Chimbas al 50%. El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, ocupó solo el 68% de los cargo. Fabián Aballay, de Pocito, le colocará GPS a las movilidades oficiales para evitar el derroche de combustible.

En la misma línea, hay quienes apuntaron a reducir las asistencias culturales y deportivas. Matías Espejo, de Jáchal, dijo que seguirá apoyando a los eventos deportivos y culturales, pero no seguirá financiándolos. Juan Carlos Abarca, intendente de Albardón, aseguró que la fiesta municipal se reducirá de tres a solo un día. La jefa comunal de Caucete, Romina Rosas, optó directamente por la cancelación de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino.

Medidas de austeridad en los 19 municipios

9 de Julio- Daniel Banega

“Nosotros hemos bajado las secretarías de cinco a dos, quedando solo la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda. También estamos evaluando bajas en contratados y becados, porque son casi 700 y estamos viendo cuáles son efectivos y cuáles no”.

25 de Mayo - Rodolfo Jaliffe

"Los intendentes nos veremos obligados a tener una administración cuidadosa del gasto corriente a los efectos de poder preservar recursos financieros destinados a las obras publicas básicas e indispensables. Sabemos que estamos limitados a obras públicas menores, ya que en los municipios se depende de Nación”.

Albardón- Juan Carlos Abarca

“Siguiendo los lineamientos del presidente Milei y el gobernador Orrego, tenemos que buscar reducir los recursos por la falta de los mismos. Este año que viene, 2024, reduciremos la Fiesta de Albardón de tres días a uno solo. Habrá menos personal contratado, se reducirá la obra pública y demás gastos”.

Angaco- José Castro

"Nuestro mecanismo de administración en la pasada gestión fue exactamente el mismo, de austeridad. Sobretodo en los departamentos chicos, la coparticipación y los recursos que nos llegan, si no se administran austeramente, son siempre insuficientes. Estamos en un proceso de sinceramiento y de blanqueamiento de los empleados de planta política, permanente y contratados. Esperamos que a principios de año tengamos un diagnóstico claro”.

Calingasta- Sebastián Carbajal

“Hemos dado cuenta de más de 100 líneas de celular que no sabemos de quiénes eran. También les he pedido a mis funcionarios que usen celulares para comunicarse y sus autos particulares para movilizarse. El parque automotor del municipio es insuficiente”.

Capital - Susana Laciar

“Se redujo tanto en el organigrama como en la designación efectiva de la planta política del ejecutivo municipal. Estamos realizando reestructuraciones de funciones para optimizar el servicio con eficiencia. Todos los funcionarios usan sus propios vehículos para ir a trabajar y sus propios teléfonos celulares. No hay reconocimiento de gastos al efecto. Se están revisando los contratos de servicios con terceros para renovar los estrictamente necesarios y renegociar los valores. Trabajando en conjunto con el personal buscamos mayor eficiencia en favor del vecino”.

Caucete - Romina Rosas

“Nosotros hemos tomado como primera decisión no organizar la Fiesta Nacional del Agua y el Vino, que se realizaba entre febrero y marzo, pensando en la situación inflacionaria de esos meses. Lo que nos queda hacia adelante es profundizar algunas estrategias que tienen que ver con el día a día, bajar los costos de los servicios, que para nosotros eso es todo un desafío. Nuestro municipio tiene un gran gasto en relación con el trabajo de planta permanente, ya que se nos va el 80% de la coparticipación que nos llega en sueldos”.

Chimbas- Daniela Rodriguez

“Chimbas es uno de los municipios que menor cantidad de planta permanente tiene en relación con sus habitantes, por lo tanto, no se incrementó. Se redujo la planta política, pasamos de 50 a 24. Por otro lado, no se incrementa la carga de personal contratado, el cual es inferior al que corresponde conforme la cantidad de habitantes de nuestro departamento. En relación con los gastos corrientes, se mantienen bien administrados y eficientes, permitiendo cumplir con el sostenimiento de los servicios esenciales, siendo estos ordenados a fin de mantener el equilibrio financiero con la austeridad y responsabilidad requerida”.

Iglesia- Jorge Espejo

"La austeridad ha sido, desde el 2019, nuestra prioridad y forma de trabajo. Por ello, la planta política solo ha sido ocupada en un 68%. Se priorizaran obras de rápida ejecución, que no requieran o signifiquen actualizaciones de precios. Se pondrá más énfasis en la compra de bienes y servicios de contado, permitiendo adquirir con mejores precios. Se mantendrá la política de no endeudamiento, no comprometiendo fondos futuros".

Jáchal- Matías Espejo

“Desde el municipio hemos acompañado a diferentes actividades culturales y deportivas. Nosotros no vamos a dejar de acompañar, pero tampoco podemos ser los financiadores de cada una de esas actividades. La planta política prácticamente es la misma. Nosotros hemos aprobado un organigrama y lo que hemos hecho ha sido oficializar o transparentar las cuentas que han sido registradas en los organismos”.

Pocito- Fabián Aballay

“Vamos a llevar varias medidas de austeridad. La reducción de eventos organizados y auspiciados por el municipio. La telefonía, a cargo del funcionario. Vamos a colocar GPS a vehículos municipales para optimizar el uso de combustible. Llevaremos adelante la reducción, no paralización, de obras que habitualmente desarrolla el municipio. Mantendremos la misma planta política de hace cuatro años, en cuanto a la cantidad de funcionarios, solo con cambio en la funcionalidad y distribución de los mismos, a pesar del incremento poblacional considerable que tuvo Pocito”.

Rawson- Carlos Munisaga

“Hemos reducido la planta política, hemos pasado de ocho a cinco secretarías y, además, hemos reducido los sueldos de los funcionarios, por los tiempos de austeridad que necesita la situación crítica que estamos viviendo. Pero además, es por la situación crítica que estamos viviendo en el departamento, por lo cual hay que priorizar todo el recurso disponible para los servicios”.

Rivadavia- Sergio Miodowsky

“Lo que hemos hecho ha sido continuar con el organigrama escueto de la gestión de Fabián Martín. Hemos bajado de 17 a 12 la planta política. Ninguno de nosotros tenemos celulares coorporativos, hemos dado de baja coorporativos que los funcionarios tenían. También hemos quitado el beneficio de combustible a algunos funcionarios”.

San Martín- Analía Becerra

“Nos vamos a manejar tratando de seguir una línea de las acciones que venía llevando a cabo la municipalidad, de lo que tiene en el calendario, pero siempre siendo lo más austero posible. Vamos a continuar con las actividades que ya estaban pactadas de antes, porque yo represento la continuidad de la gestión anterior, en principio no puedo parar y suspender. Tenemos las cuentas ordenadas, lo que nos permite movernos con prudencia. Ya tenemos todo para hacer la logística de las fiestas, entonces eso es un ahorro. Siempre buscando ahorrar, no vamos a hacer grandes gastos. No vamos a comprar todo de cero, vamos a restaurar, a reciclar. Eso lo vamos a aplicar en todas las dimensiones”.

Santa Lucía- Juan José Orrego

“El gobierno de Santa Lucía va a continuar con la austeridad que veníamos teniendo. Tenemos cuatro secretarios y seis directores. Desde que Marcelo (Orrego) llegó en el 2011 empezamos a reducir planta política y en ese tiempo había 15 directores. Se cuidan todos los gastos, todos los egresos”.

Sarmiento- Alfredo Castro

“Revisaremos los empleados contratados y pasados a planta permanente de los últimos seis meses en el departamento. Hemos achicado varías secretarías y direcciones”.

Ullum- David Domínguez

“En estas circunstancias, no hay otra forma de gobernar que no sea de austeridad. Los contratos no los hemos renovado, aproximadamente 200 personas. Hemos ajustado mucho ahí, solo han quedado los empleados vitales como serenos. En planta política hemos ingresado con dos secretarios, Obras y Servicios y Desarrollo Humano. Vamos a ser los que más nos vamos a achicar. Estamos achicando el uso de combustibles y de movilidades oficiales”.

Valle Fértil- Mario Riveros

“Uno de los puntos que he pedido, y lo voy a transformar en ordenanzas, es que no haya viáticos para ningún funcionario. Hemos dejado la planta política tal cual la tenía el intendente anterior porque Valle Fértil es un departamento muy grande, necesitamos funcionarios que cubran todo el territorio. En ese sentido, no voy a escatimar esfuerzos. Hemos cortado con 78 trabajadores que tenían doble sueldo y también dimos de baja 130 becas, que no todos venían a trabajar”.

Zonda- Juan Atámpiz

“No bajaré la cantidad de becarios y contratados porque los zondinos necesitan de la ayuda municipal, debido a que la finca se terminó y el trabajo escasea. Sin embargo, no crearé más planta política ni pasaré a más personas a planta permanente. Todo, para cuidar las cuentas del municipio”.