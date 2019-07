Fernández: "La gente sabrá quién es el candidato de Trump y del FMI y quién el de la gente"

La carrera por la presidencia sigue al rojo vivo y el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, comparó el modelo político de Mauricio Macri y el interior del país, aprovechando su visita a la provincia de Catamarca. En esa línea, minimizó la reacción favorable del presidente estadounidense Donald Trump a su par argentino.

"La gente sabrá quién es el candidato de Trump y del Fondo Monetario y quién es el candidato de la gente. Mi preocupación y mi compromiso es con la gente", sostuvo el ex jefe de Gabinete. Además, el postulante opositor sentenció que tendría una visión "unitaria" sobre la nación. "Para muchos, el país termina en la General Paz o en la avenida Pueyrredón, lo que es peor”.

En su recorrido por el norte argentino, Fernández subrayó el contraste de la gestión de Juntos por el Cambio con su proyecto político que encabeza junto a la senadora por la provincia de Buenos Aires y ex presidente, Cristina Kirchner.



"Cuando escucho decir al Presidente que va a hacer lo mismo, pero más rápido, me preocupa mucho. Porque quiere decir que va a darles más sufrimiento a los que ya sufrieron mucho, y hay sectores que no resisten más sufrimiento", lamentó el ex jefe de Gabinete.

Al ser consultado sobre cómo sería un futuro mandato suyo, Alberto Fernández dijo que gobernará sin "caprichos ni dogmas ideológicos" y que buscará recuperar la capacidad de la producción y de consumo, además de aplicar un criterio "racional" al ajuste tarifario en los servicios públicos, al que lo cuestionó por estar "dolarizado".

Sobre el acuerdo con el FMI, el ex jefe de Gabinete ratificó que pagará la deuda. Sin embargo, se diferenció: "Si quieren elegir a un endeudador, ya saben, no me elijan a mí".

"Todo esto es consecuencia de que Macri llegó y apagó la economía. Lo que hay que hacer es volver a encenderla, poner el dinero en el bolsillo de los que trabajan y de los jubilados y que vuelvan a disfrutar de la vida. Este plan de Macri, de que en el futuro seremos felices pero que en el mientras tanto tenemos que sufrir mucho… La verdad es que ya fueron cuatro años de padecimiento", concluyó Alberto Fernández.