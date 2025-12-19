Se presenta el pronóstico del tiempo para la región durante el fin de semana del viernes 19 al domingo 21 de diciembre de 2025. Las condiciones atmosféricas mostrarán una transición de estabilidad hacia una mayor probabilidad de actividad tormentosa.

Viernes, 19 de Diciembre de 2025

La jornada del viernes iniciará con cielos algo nublados, evolucionando a una condición de parcialmente nublado durante la tarde. Para las horas de la noche se prevé la ocurrencia de tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación será del 0% durante la mañana y tarde, aumentando a un rango del 10% al 40% durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 30°C y 38°C, registrando el máximo en la tarde. El viento presentará intensidades entre 7 y 22 km/h, con dirección predominante del norte que rotará al sureste hacia la noche. No se prevén ráfagas significativas.

Sábado, 20 de Diciembre de 2025

El sábado se caracterizará por condiciones mayormente estables y secas, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, la tarde y la noche, y un período algo nublado en la mañana. La probabilidad de precipitación será nula o muy baja, variando entre el 0% y el 10% en los períodos vespertino y nocturno. Se espera un marcado descenso térmico durante la madrugada y mañana, con temperaturas alrededor de los 20°C, para luego ascender a un máximo de 35°C en la tarde. Los vientos serán moderados y consistentes, soplando desde el sureste con velocidades entre 13 y 31 km/h, intensificándose durante la noche. Tampoco se esperan ráfagas de viento relevantes.

Domingo, 21 de Diciembre de 2025

El domingo marcará un cambio hacia condiciones más inestables. Durante el período de madrugada y mañana se anticipan chubascos, seguidos de tormentas aisladas en la tarde y noche. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un rango del 10% al 40% a lo largo de todo el día. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 20°C, con una máxima de 33°C en la tarde. El viento continuará soplando con intensidades entre 13 y 22 km/h, cambiando su dirección desde el noreste en la mañana al sureste para el resto del día. No se pronostican ráfagas de consideración.