Las fiestas de egresados son una tradición y si bien el año recién comienza, las precios de las opciones ya se están definiendo, con montos elevados. De acuerdo a Esteban Vázquez, integrante de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica y la Cámara de Empresarios de Técnicas, Eventos y Espectáculos, la opción costará entre $50.000 y $60.000, es decir un 100% más respecto a noviembre del 2023. Esto motivado por la devaluación del peso de mediados de diciembre pasado y la inflación de los meses posteriores. Pese a esto, estiman que el consumo no decaerá en San Juan.

Ese valor, según el empresario, incluye servicio gastronómico, iluminación, salón, DJ, bebida, seguridad, entre otros. Para hacerle frente a la inflación que golpea a la economía nacional, las firmas actualizarán los precios por trimestre acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. No obstante, si se abona el valor en su totalidad desde el principio, el precio termina siendo congelado. “La gente ha respondido muy bien con el pedido de las opciones. De a poco va pagando y muchos aprovechan programas como Cuota Simple, con tasas bajas a tres o seis cuotas”, expresó el empresario.

La opción a esta altura del año tiene un costo que va entre $50.000 y $60.000, es decir, esto significa una suba de prácticamente el 100% respecto a noviembre del 2023, cuando costaba $32.000. Esto se debe al fuerte incremento que han tenido los insumos como los combustibles, frutas y verduras, que impactan directamente en el sector gastronómico, que en promedio ha sido del 100%, de acuerdo a Vázquez.

Para Vázquez, muchas veces la gente ve el precio de las opciones caras porque no tiene en cuenta la cantidad de servicios que se abonan. La fiesta de egresados es mucho más que una cena e incluye numerosas cantidades de prestaciones. “En general, la gente no entiende todos los servicios que están enmarcados en el precio. Solamente los relacionan con la comida y no tienen en cuenta el alquiler del salón, tenés seguridad, tenés DJ, iluminación, tenés la bebida, los impuestos, que también son pesaditos, es decir, son más de 15 servicios. Es una fiesta completa”.

Actualizaciones periódicas, una modalidad con auge en el 2023

La actualización trimestral de los precios es una modalidad que tuvo su auge en 2023 por los altos índices de inflación que había en ese momento (94,8% durante el 2022, según el Indec). Por eso, los empresarios de eventos resolvieron actualizar las opciones de cenas ofrecidas en los bailes de egresados cada cuatro meses, de acuerdo al índice de inflación.

“La mayoría de los servicios lo trabajarán de esa manera, no hay forma de mantener un precio. Antes de la pandemia trabajamos con una inflación, pero después se descontroló y no podemos dar certeza de cuanto costará a fin de año”, dijo Vázquez, organizador de eventos e integrante de la Cámara de Empresas de Técnica, Eventos y Espectáculos, en ese momento.

A principio de marzo del 2023, una opción tenía un costo a $16.000 que incluía servicio gastronómico, salón, iluminación, sonido, fotografía, audio, video, entre otros. Si la familia cancelaba el monto el precio se mantenía, pero de lo contrario se modificaba cada cuatro meses según el IPC.

La organización de un evento tiene un valor que ronda los 4.000 a 8.000 dólares.